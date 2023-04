Star človek je bil v preteklosti predvsem breme

V nadaljevanju preberite:

V preteklosti, v času pred pokojninskimi sistemi, so si socialno varnost na stara leta lahko zagotovili le z lastnim premoženjem, delom, družinsko solidarnostjo ali miloščino. Ljudje so se skozi celotno zgodovino spoprijemali z negotovostjo, ki so jo povzročale brezposelnost, bolezni, oviranosti in starost.

Kakšno je bilo življenje v starosti v preteklosti in kako je potekal dolgotrajni in postopni proces grajenja socialne varnosti v starosti, ki je družbo v drugi polovici 20. stoletja povzdignila na višjo raven etičnih standardov, pa tudi o tem, kako zelo nujna socialna inovacija 20. stoletja je bil univerzalni pokojninski sistem, so razpravljali strokovnjaki na okrogli mizi v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, v organizaciji zavoda za aplikativne študije Opro. Ob napovedani pokojninski reformi bodo pripravili še eno okroglo mizo 18. maja, na tej bodo opozorili na procese razgradnje solidarnostnega pokojninskega sistema.