Potrebna je pokojninska reforma, ne delne rešitve

Edina sprememba pri upokojevanju v novem letu 2023 je, da bodo izenačeni odmerni odstotki za oba spola. To pomeni, da bo tudi za moške od 1. januarja 2023 odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe 63,5, za 15 let pokojninske dobe 29,5, nato pa za vsako dodatno leto 1,36 odstotka oziroma za pol leta 0,68 odstotka, je v pogovoru za Delo povedal Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovan­je Slovenije.

Ugotavlja, da se je dejanska upokojitvena starost novih upokojencev pri ženskah zaradi spreminjanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine od leta 2012, ko je znašala 58 let in dva meseca, vsako leto dvigovala in je v letu 2021 dosegla 61 let in šest mesecev. Pri moških se je z 61 let in tri mesece v letu 2012 dvignila na 62 let in osem mesecev v letu 2021.