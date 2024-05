Učiteljica leta 2024 je Simona Šarlah z Osnovne šole Vojnik

V okviru iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki jo vodi AmCham Slovenija in pri kateri sodeluje tudi naša medijska hiša, so danes razglasili učiteljico leta 2024. Učiteljica nemščine, državljanske in domovinske kulture ter etike in filozofije za otroke Simona Šarlah učence spodbuja k razmišljanju, argumentiranemu dialogu ter poudarja, da lahko sobivamo le s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem in empatijo. Slovenijo bo na svetovnem izboru učiteljev zastopala prihodnje leto.

»Učitelji, ki jih predstavljamo v iniciativi, so navduševalci. Spodbujajo učence in dijake, da vidijo svet s svojimi očmi. Vsaka od treh superfinalistk je svojstvena in mislim, da si vse zaslužijo ime navduševalke,« je še pred razglasitvijo učiteljice leta 2024 dejala direktorica komuniciranja in zagovorništva ter vodja iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem! Mojka Mišič. Spomnila je, da si v iniciativi, ki je pod okriljem Partnerstva za spremembe nastala leta 2019, prizadevajo širiti najboljše učiteljske prakse, predstavljeni učitelji pa so tisti, ki premikajo meje.

Superfinalistke, vse tri izjemne učiteljice (z leve): Saša Pušnar Dobnikar, Simona Šarlah in Adriana Gaberščik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med njimi je tudi Simona Šarlah, ki otrokom vsak dan znova širi obzorja in resnično navdušuje. To povedo tudi številke. Več kot 90 odstotkov učencev na njeni šoli se uči nemščino, ki ni obvezni tuji jezik, od 4. do 9. razreda. Pravi, da je prav to eden največjih njenih dosežkov in dosežkov celotnega aktiva učiteljic nemščine, ki ga vodi. Filozofija za otroke je prav tako za učence »le« izbira, pa ima tudi tam po dva oddelka, čeprav je v vsej državi le nekaj šol, kjer filozofijo sploh izvajajo, saj drugod ni zanimanja. Šarlahova pravi, da je prav vprašanje, kako motivirati učence, največji izziv poklica učitelja: »Če ti to uspe, si že polovico naredil.«

Ključni so odnosi

Naziva učiteljica leta je bila iskreno vesela: »Širnemu svetu bi želela sporočiti, da na tem skupnem planetu lahko uspešno sobivamo samo s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem, empatijo. Glede na to, da učitelji kot pomembni posamezniki sooblikujemo mlade, mislim, da je to tisto, kar moramo širiti naprej – prave vrednote.«

Adriana Gaberščik je močno objela Simono Šarlah, ob njiju še Saša Pušnar Dobnikar. Vse tri so se v iniciativi zelo povezale. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nemščina jo je od nekdaj veselila, ob nemščini je študirala tudi sociologijo, ki jo je, tako prizna danes, izbrala, ker ni imela boljše ideje. Zdaj pa prav s tem znanjem najbolj išče poti do mladih, jih spodbuja h kritičnemu mišljenju in aktivnemu poslušanju. Je mentorica Šolskega parlamenta, kjer vsako leto izvedejo demokratične volitve, sproti se seveda učijo, kaj v praksi pomeni aktivno državljanstvo. S svojimi parlamentarci skrbi za dobro vzdušje na šoli in delovno ozračje, vse to pa prenašajo v lokalno skupnost. Vsako leto imajo več dobrodelnih akcij, delijo prodnike z lepimi mislimi, za dom starejših občanov so ročno izdelali in izpisali več kot 150 voščilnic, izdelujejo pa tudi tako imenovane stekleničke upanja, ki so jih razdelili pacientom na onkološkem oddelku UKC Maribor.

Simoni Šarlah za učence ni škoda nobene minute. »Z veseljem sem učiteljica. Ne predstavljam si, da bi v življenju počela kar koli drugega. Tega, kar mi dajejo otroci, te energije, iskrenosti, ne more nič nadomestiti. To je res poslanstvo in način življenja.« Tudi zato pravi, da je počaščena, da je učiteljica leta: »Glede na to, da je v Sloveniji skoraj 30.000 srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev, mi je v veliko čast, da sem lahko predstavnica. Prepričana sem, da je ogromno fantastičnih, izjemnih profesorjev v Sloveniji, katerih glas bom poskušala zastopati.« Poudarila je, da so največji izziv v tem času odnosi: »Način življenja nas je žal prikoval bolj pred ekrane in največji izziv je vzdrževati, skrbeti za dobre odnose, spoštljivo komunikacijo. Tu ima šola velik vpliv, saj tudi vzgajamo, ne le poučujemo.«

Izbor učiteljice leta pripravlja AmCham Slovenija v okviru iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem!; (z leve) generalna direktorica AmCham Slovenija in predsednica AmChams in Europe Ajša Vodnik, učiteljice Simona Šarlah, Saša Pušnar Dobnikar, Adriana Gaberščik in pobudnica iniciative Deana Jezeršek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ko je učitelj Človek

Lanska učiteljica leta Jožica Frigelj, ki bo letos Slovenijo zastopala na svetovnem izboru učiteljev Global Teacher Prize, je svoji kolegici svetovala: »Naj ponosno in z vsem dostojanstvom nosi ta laskavi naziv, ki je res veliko priznanje učiteljem in njihovemu delu. Na slovenske učitelje smo zagotovo lahko ponosni, skrbeti pa nas mora sistem.«

Prav učiteljice, kakršne so bile letošnje superfinalistke, poleg Simone Šarlah še Adriana Gaberščik z ljubljanske OŠ Miška Kranjca in Saša Pušnar Dobnikar z Ekonomske šole Ljubljana, dajejo upanje za prihodnost. »Vse tri smo bile tu zato, ker smo res predane učiteljice. Za nobeno ni bilo pomembno, ali je prva, druga, tretja, ampak so za nas pomembne druge stvari. Ker vse delamo z ljubeznijo in bomo delale še naprej,« je povedala Adriana Gaberščik.

Izkušnja sodelovanja v iniciativi je izvrstna, je dejala Saša Pušnar Dobnikar: »Mogoče se bo čudno slišalo, ampak ljudje bi lahko veliko lepega slišali na svojem pogrebu, me smo pa vse to izvedele, upam, da vsaj nekaj desetletij prej. Vidiš, da ljudje res cenijo tvoje delo. Da ta naš poklic kljub vsemu spoštujejo. Te podpirajo, ti namenijo lepe besede in so ponosni že na to, da si nominiran. To je tisto, kar res lahko odnesemo iz iniciative.«

Ravnatelj OŠ Miška Kranjca Tadej Šeme, ki je prišel podpret svojo učiteljico Adriano, je dejal, da prav take učiteljice prinašajo veliko vrednost šolam: »To so res navduševalke mladega rodu in učiteljev, ki prihajajo. Največja vrednost šole so učitelji in zaposleni.«

Dogodka, kjer so učiteljice stopile ob bok razpravi o umetni inteligenci, se je udeležil tudi učitelj leta 2022 Uroš Ocepek, ki se je lani uvrstil med 50 najboljših učiteljev na svetu. Dejal je, da so vse tri učiteljice izvrstne: »Če preberemo njihove dosežke, so natančno to, kar iščejo na Global Teacher Prize. Vse predstavljajo Človeka.«

Poklic, ki vzgaja, opolnomoči in izobražuje

Izbor učitelja leta je v okviru iniciative pripravil AmCham Slovenija, katerega generalna direktorica Ajša Vodnik, tudi predsednica AmChams in Europe, je dejala, da so učitelji za gospodarsko združenje ključni: »Samo ljudje s pravim znanjem, pri čemer moramo poudarjati empatijo, vrednote, sodelovanje, bodo slovensko gospodarstvo in s tem družbo lahko peljali naprej. Za našo ekipo osebno pa je pomembno, ko gledamo svoje otroke, da lahko rečemo, da bomo nekaj naredili za to državo. Trdno verjamemo, da lahko največ naredijo prav učitelji, ker je to poklic, ki vzgaja, opolnomoči in izobražuje našo prihodnost.«

Uroš Ocepek, učitelj leta 2022, ki se je lani uvrstil med 50 najboljših učiteljev na svetu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na dogodku smo (ponovno) slišali, da je Slovenija ena redkih držav, ki v šolah nimajo obveznega predmeta računalništva in informatike. Za to si je zelo prizadeval Ocepek, sicer učitelj računalništva. Poudaril je, da umetna inteligenca učiteljev ne bo izpodrinila: »Šele če imamo človeško znanje, ga lahko pretvorimo v digitalno. Če ni temeljnega znanja, tudi umetna inteligenca nikoli ne bo sopotnica učitelju. Temeljno znanje pa je znanje računalništva, kulturna dediščina, matematika, slovenščina in tudi, ne boste verjeli, telovadba.« Novi učiteljici leta, ki sta jo izbrali javnost in strokovna komisija, je svetoval, naj poišče svojo rdečo nit in jo zagovarja ter naj promovira poklic učitelja.

Ob tem Simona Šarlah pravi, da bi bodoči učitelji morali videti zlasti, da otroci ogromno dajo: »Videti bi morali, kako kot učitelj lahko spreminjaš svet. Mi sooblikujemo mlade, smo pomembni posamezniki in tako z drobnimi koraki lahko spreminjamo svet na bolje. To je tisto, kar bi za nas moralo biti pomembno. To je poslanstvo.«