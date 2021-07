Starejši zaposleni so lahko del rešitve

Jesenski cikel delavnic Zavzeti ASI bo potekal od 15. septembra do 21. oktobra.

Če se bo epidemiološka slika poslabšala, jih bodo preselili na splet.

Prijaviti se je mogoče do 5. septembra, udeleži se jih lahko 25 udeležencev.



Ozaveščanje delodajalcev in delavcev



Raznolike in praktične vsebine

Delodajalci se morajo naučiti krepiti kompetence starejših zaposlenih in jih motivirati za podaljševanje delovne aktivnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo



Glasnik razvoja starejših zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI, ki poteka od leta 2017 do 2022, vabi na jesenski cikel brezplačnih strokovnih delavnic Zavzeti ASI. Potekal bo od 15. septembra do 21. oktobra na dvorcu Rakičan v Murski Soboti, z upoštevanjem ukrepov, ki jih priporoča NIJZ, če se bo epidemiološka slika poslabšala, pa na spletu. Prijaviti se je mogoče do 5. septembra.Delavnice, ki jih sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter EU iz Evropskega socialnega sklada, bodo potekale enkrat na teden, predvidoma od 9. ure do 14.30. Hkrati se jih lahko udeleži največ 25 udeležencev. Namenjene so usposabljanju zaposlenih v podjetjih za upravljanje starejših zaposlenih. Populacijski kazalniki namreč predvidevajo še nadaljnje staranje prebivalstva ter nižanje rodnosti. Na trgu dela se to kaže v pomanjkanju primernega kadra in vse višji povprečni starosti zaposlenih. Del rešitve pa so lahko prav starejši zaposleni.»Ti imajo izkušnje in znanje, ki se jih ne da naučiti ali nadomestiti, so usposobljeni in imajo široko mrežo poznanstev. S tega vidika so starejši zaposleni ključni kader, zato je smiselno nuditi ustrezne možnosti in vpeljevati ukrepe za podaljšanje njihove delovne aktivnosti,« pravi, ki skrbi za odnose z javnostmi na javnem štipendijskem skladu.Omenjeni projekt je namenjen ozaveščanju delodajalcev, delavcev in splošne javnosti o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odpravi negativnih stereotipov o starejših zaposlenih. Njegov namen je tudi krepiti kompetence starejših zaposlenih in jih motivirati za podaljševanje delovne aktivnosti. Delodajalcem pa ponuja podporo za učinkovito upravljanje starajoče se delovne sile.Delavnice so namenjene vsem, ki želijo uvesti ali nadgraditi strategijo upravljanja starejših zaposlenih v svoji organizaciji, ter tistim, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih, to so predvsem direktorji, vodje kadrovskih služb in HR-menedžerji, kadrovniki in kadrovski specialisti in tako naprej.Delavnice prinašajo raznolike vsebine in so praktično naravnane. Udeleženci se seznanjajo z zakonodajo in pravnimi ter sistemskimi vidiki, povezanimi s starejšimi zaposlenimi, s promocijo, odnosom, zaznavami o starejših zaposlenih, zdravjem v delovnem okolju ter pomenom strokovnega in osebnega razvoja starejših zaposlenih. Organizirali bodo tudi dan navdihujočih dobrih praks in se seznanjali s tem, kako vpeljevati spremembe in prenašati vse naučeno v prakso.Dodana vrednost delavnic je razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in pridobitev znanja, kako jih motivirati, seznanjanje s tem, kako povečati medgeneracijsko sodelovanje in prenašati znanje ter spodbujati različne oblike vseživljenjskega učenja. Ponujajo tudi znanje o kadrovskem razvoju in vpeljavi sodobnih kadrovskih politik ter študije primerov, reševanje konkretnih problemov, delo v skupinah in tako naprej.Organizatorji pričakujejo, da se vsi udeleženci udeležijo vseh modulov, saj je pogoj za pridobitev priznanja »glasnik razvoja starejših zaposlenih« vsaj 75-odstotna prisotnost. Več informacij dobite na e-pošti asi@sklad-kadri.si, telefonski številki 01 43 45 878 ali spletni strani www.zavzeti.si.