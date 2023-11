Starizem je problem pri starih in mladih

V nadaljevanju preberite:

Starizma je še več, kot smo mislili doslej, je pokazala raziskava o razširjenosti starizma pri nas, ki jo je lani izvedel zavod Opro v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Doživlja ga vsak drugi človek. V povprečju ženske zaznavajo več starostne diskriminacije kot moški, prav tako srednje in manj izobraženi. Mladi ljudje pa so v večji meri poročali o doživljanju starostne diskriminacije kot stari.

Na sklepnem dogodku projekta Starizem: problem na obeh straneh starostnega spektra, ki so ga v zavodu Opro zadnjega pol leta soustvarjali z javnim zavodom Mladi zmaji, so predstavili dvajsetminutni izobraževalni dokumentarni film Koliko pa ti šteješ?. Film skozi zgodbe mladih in starih ljudi ter komentarje uglednih strokovnjakov opozarja na razširjenost starostnih stereotipov in predsodkov. Išče rešitve in načine, kako se lahko starizmu postavimo po robu, in poudarja, da leta nikakor ne bi smela določati človekove vrednosti v družbi.