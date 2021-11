Stroške dela je najlaže prevaliti na stanovalce

V nadaljevanju preberite:

Ob nujno potrebnem dvigu plač zaposlenim v zdravstvu in social­nem varstvu se tudi v domovih za starejše ne bodo mogli izogniti podražitvi oskrbnine, ki jo plačujejo stanovalci in njihovi svojci. Še dodatno bo na to vplivala rast cen energentov in hrane. V domovih za zdaj ne vedo, ali bo izredna uskladitev cen oskrbe še letos ali pa bodo lahko počakali na marčevsko redno usklajevanje prihodnje leto.

Pravilnik o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev določa, da lahko izvajalec izred­no uskladi ceno oskrbe, če rast posameznih elementov cene, to so stroški dela, stroški materiala in storitev, v obdobju od zadnje uskladitve zahteva več kot triodstoten dvig cene oskrbe. Prav tako lahko izvajalec uskladi ceno v primeru, ko se stroški dela spremenijo za več kot 1,5 odstotka od zadnje uskladitve. Spomnimo, da je ob letošnji redni marčevski uskladitvi cen oskrbnino podražilo 70 domov za starejše. Cene v prvi in četrti kategoriji so se v povprečju povišale za 1,5 odstotka. Povprečna cena za prvo kategorijo oskrbe je po letošnji marčevski podražitvi 21,75 evra, za četrto pa 35,13 evra. Dve petini domov marca ni spremenilo cen storitev.