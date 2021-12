Telovadba za zdravje, ko nam najbolj ustreza

Društvo Šola zdravja, ki ima 4341 članov po vsej Sloveniji, v sodelovanju z lokalnimi televizijami tudi letos, tako kot lani, začenja akcijo Telovadimo doma prek malih zaslonov. Poleg filma z jutranjo telovadbo 1000 gibov so tokrat pripravili in lokalnim televizijam ponudili še film Dihamo z naravo.

Odzvalo se je več lokalnih televizij, ki so v svoj jutranji program uvrstile oba ali enega od filmov. Za predvajanje enega ali obeh enkrat do trikrat na teden so se odločile celo televizijske postaje z omejenim programskim prostorom.

Treba se je znati ustaviti in sprostiti

Z novim filmom Dihamo z naravo, ta projekt so sicer začeli že junija, gledalcem predstavljajo sprostitvene dihalne in gibalne vaje ter meditacijo s poudarkom na programih čuječnosti. »Epidemija koronavirusa se je dotak­nila vseh vidikov našega življenja. Čeprav so imeli ljudje po eni strani več časa zase, se je po drugi strani psihično zdravje, predvsem mladostnikov in starejših, poslabšalo. S tem projektom želimo povezati generacije in naučiti ljudi, da se je treba znati tudi ustaviti in sprostiti,« je povedala Neda Galijaš, ki je medijska promotorka društva Šola zdravja.

Ta mesec so znova zagnali akcijo Telovadimo doma prek malih zaslonov.

Vadijo tudi prek zooma, od ponedeljka do petka ob 8. uri.

Tako so v društvu tudi letos poskrbeli za tiste, ki si želijo vadbe, a niso vešči uporabe interneta ali ga sploh nimajo. »Ob ponovnih omejitvah zaradi zajezitve epidemije covida-19 želimo motivirati veliko število prebivalcev za vsakodnevno skrb za svoje zdravje,« pravi Neda Galijaš.

Kje se gibati in dihati z naravo Na skupno akcijo so se odzvale naslednje lokalne televizije: STV (Savinjska TV), VI-TEL (Primorska TV), TV Bled, AS televizija (Murska Sobota), TV Vaš kanal, Koroška TV, Koroška Regionalna TV, Gorenjska TV, E-Posavje TV, ETV HD (Zasavje), GO TV, R Kanal +, TV Medvode, TV Uršlja, Vascom TV, KTV Ormož, Zasavska TV, SIP TV, PeTV. Pri svojem operaterju preverite, katere lokalne televizije lahko gledate, in prav gotovo boste na eni od njih naleteli na telovadbo 1000 gibov in Dihamo z naravo. Z možnostjo sedemdnevnega zamika si boste lahko telovadbo predvajali vsak dan in ob uri, ki vam najbolj ustreza.

Čeprav tokratni ukrepi vadbe na prostem ne prepovedujejo, pa je treba upoštevati pogoje PCT in obvezno varnostno razdaljo. Zaradi epidemioloških razmer, v katerih lahko vsakogar od nas kadarkoli doleti karantena, in zaradi obveznega upoštevanja pogojev PCT je društvo znova organiziralo tudi telovadbo prek platforme zoom. Tako se lahko poleg filmov s telovadbo na lokalnih televizijah in na kanalu youtube (1000 gibov in Dihamo z naravo) redni jutranji telovadbi pridružite tudi prek zooma, in sicer ob 8. uri od ponedeljka do petka. Povezava je javno dostop­na tudi na spletni strani Društva Šola zdravja.

Tudi v karanteni ali med okrevanjem po bolezni

Ko so spomladi 2021 prenehali predvajati film 1000 gibov in opustili telovadbo prek zooma, so opazili, da so se ljudje navadili na to, ker so jih veliko klicali in jih spraševali, zakaj tega ni več, češ da takšno vadbo pogrešajo in jim je veliko pomenila. »Veliko ljudi sploh ne more ven in jim pride prav vsaj malo razgibavanja prek televizije, če ne prek zooma. To je bilo še zlasti izrazito v času epidemioloških ukrepov, ko smo bili bolj omejeni pri gibanju. Da je tako, opažamo v ponovni akciji, ki smo jo začeli ta mesec. Tudi povezava do vadbe prek zooma je javno dostop­na, tako gremo naproti vsem ljudem, ki so morda v karanteni, okrevajo po covidu-19 ali morajo biti doma zaradi katere druge bolezni ali poškodb in ne morejo hoditi na telovadbo ven, na prosto,« pripoveduje Neda Galijaš.

Še vedno pa se lahko vaditeljem Šole zdravja, ob upoštevanju vseh ukrepov, pridružite tudi v živo, in sicer na lokacijah, ki jih najdete na spletni strani društva. Trenutno telovadi zunaj 248 skupin, od tega je letos nastalo 25 novih, kar nekaj pa jih še nastaja. Telovadijo že v 89 občinah, v nekaterih imajo več skupin.

Dejavnosti društva Šola zdravja financirajo ministrstvo za zdravje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), Fundacija za šport in tudi 19 občin. Kot nevladna organizacija ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa in rekreacije, status prostovoljske organizacije in status humanitarne organizacije na področju zdravstvenega varstva. Društvo s svojo dejavnostjo pokriva še področji vzgoje in izobraževanja ter socialne varnosti.