Tudi Jože Tisnikar je bil »samo« samouk

»Tudi če roke niso več tako spretne, kot so bile nekoč, in oči slabše vidijo, človek še vedno išče način, kako bi svoje delo izboljšal,« je povedala 77-letna Đurđica Balog, slikarka naive iz Hrvaške, ki velja za članico širšega kroga Hlebinske slikarske šole. Je ena od desetih udeležencev letošnjega že 55. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje.

V največji javni galeriji v Sloveniji, ki v ospredje postavlja umetnost ljudi brez slikarske izobrazbe, v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, so letos med 11. in 18. junijem gostili deset umetnikov in umetnic iz Evrope: Hrvaške, Italije, Slovenije, Francije, Srbije in Poljske, ter s Kube. Bistveno, kar starostno zelo raznoliko skupino povezuje, je, da so likovni samorastniki. »To so kakovostni likovni ustvarjalci, ki nimajo likovne izobrazbe,« je povedala Andrejka Nose, kustosinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki še doda, da je naivno slikarstvo del samorastništva.