Ustvarjalni pristan sredi vzvalovanih Brd

Tudi letos se je udeležila podelitve nagrad za najboljši študentski dosežek na medijskih in komunikacijskih študijah na Fakulteti za družbene vede. Nagrade so na fakulteti namreč poimenovali po njenem pokojnem možu, ameriškem profesorju Hannu Hardtu. Z njim je takrat 40-letna Vida Zei odšla v ZDA in po doktoratu iz komunikologije študentom v Iowi dober ducat let predavala televizijsko ustvarjanje, ki se mu je na Televiziji Slovenija zapisala še v mladih letih. Pred dobrim desetletjem je postala Brika, zagnana za kulturo regije. Sredi Goriških brd pogreša okrog sebe le študentski vrvež, sicer pa se posveča izdelovanju keramike in zbira gradivo za družinsko kroniko.