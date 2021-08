Vabilo, naj svoje storitve približajo stanovalcem

Zaslužijo si priložnost

Mnogi stanovalci domov za starejše težko pridejo do ponudnikov.

SSZS poziva ponudnike v okolici, naj jim približajo svoje storitve.

Razveselili se bodo udobnejših poti do knjig, kulturnih dogodkov, kulinaričnih specialitet …

21.000

stanovalcev v domovih kot strokovno združenje zastopa SSZS



Pripravljeni so se odzvati

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je povabila ponudnike kulturnih, gostinskih, turističnih in drugih storitev, da se povežejo s socialnovarstvenimi zavodi po državi in njihovim stanovalcem približajo možnosti za uporabo turističnih bonov. Mnogi stanovalci domov za starejše in posebnih zavodov za odrasle zaradi svojega zdravstvenega stanja in gibalne oviranosti namreč sami težko pridejo do ponudnikov.Tisti, ki še niso unovčili lanskega turističnega bona za 200 evrov, lahko to storijo še do konca leta na področju turizma. Od julija pa je v veljavi še letošnji bon, za odrasle v vrednosti 100 evrov, ki je namenjen spodbujanju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi in ga je prav tako mogoče uporabiti do konca leta.»Stanovalci domov za starejše in posebnih zavodov za odrasle si tako kot vsi državljani zaslužijo priložnost, da si s turističnimi boni popestrijo življenje, pri tem pa se žal mnogi soočajo z različnimi ovirami. Z boni recimo ne morejo pokriti stroškov hrane ali pijače v domskih kavarnah, saj zakonodaja tega ne omogoča. Zaradi zdravstvenih težav številni tudi težje sami poiščejo ponudnika in izkoristijo njegove storitve zunaj zavoda,« je povedal, sekretar skupnosti socialnih zavodov.SSZS že 50 let združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za približno 21.000 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo več kot 12.000 delavcev.S tokratnim vabilom v SSZS želijo nagovoriti ponudnike, da se povežejo s socialnovarstvenim zavodom v svoji okolici in tako približajo svojo ponudbo stanovalcem, seveda ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. »Verjamemo, da se bodo številni razveselili udobnejših poti do novih knjig, kulturnih dogodkov, organiziranih v domskem vrtu, dostave kulinaričnih specialitet in drugih doživetij,« pravi Sahernik.V knjigarni in papirnici Konzorcij Mladinske knjige oskrbovancem, ki težje pridejo do knjigarn ali do njih ne morejo, predlagajo, da si ponudbo iz njihovega programa ogledajo na njihovih spletnih knjižnih straneh (Emka in mladinska.com) in v klubskem katalogu Sveta knjige, nato pa prek pooblaščencev kupijo izbrane knjižne naslove. »Bone lahko prenesejo na svojce ali na pooblaščence iz doma upokojencev, ki bodo zanje kupili knjige,« svetujeiz službe za odnose z javnostmi.Dodaja, da glede potrebne dokumentacije velja že vpeljani, standardizirani postopek, ki velja tudi za druge kupce: »Mladinska knjiga Trgovina ponuja storitev unovčevanja bonov v celotni mreži svojih prodajnih enot, zato lahko oskrbovanci oziroma pooblaščenci izberejo eno od naših lokalnih knjigarn, kjer jim bomo z veseljem svetovali in zanje pripravili ustrezne pakete.«Generalni direktor podjetja Jezeršekje povedal, da so se pripravljeni odzvati, vendar je treba uskladiti način. Klasične dostave hrane namreč nasploh ne ponujajo. Dodaja še, da bi bilo v domovih za starejše zanimivo organizirati poseben kulturno-kulinarični dogodek, ki bi ga udeleženci lahko plačali z darilnimi boni. To bi v njihovem podjetju zagotovo lahko izvedli.