Z energijo, ki jo dajemo, vplivamo tudi na rastline

Jerneja Jošar, ki se ukvarja z ekološko pridelavo hrane in načrtovanjem ekoloških vrtov, opaža, da zanimanje za ekološko pridelavo hrane narašča, prav tako zavedanje o pomenu zdrave prehrane. Spominja se, da v času njenega študija na ljubljanski biotehniški fakulteti ni bilo na programu še nobenega ekološkega predmeta. Pri predmetu fitofarmacija pa so se na primer učili o kemičnih pripravkih in tem, s čim naj rastline škropijo.



Že takrat se je odločila, da bo njen pristop drugačen: »Doma, v Prekmurju, smo ves čas jedli zdravo, sezonsko, doma pridelano hrano. Ni nas motilo, da v kakšni sezoni ni bilo tako veliko izbire. Bila sem že v osnovni šoli, ko so na vrtove šele prišle bučke. Prvič sem jih jedla pri teti v Novi Gorici, kjer so jih imeli prej, zaradi bližine Italije.« Rastline so jo zanimale od mladih nog, velikokrat je mami z veseljem pomagala pleti na vrtu, to je bila zanjo kot nekakšna meditacija: »Starša mi je na srečo uspelo že pred 20 leti prepričati, da sta vrt nehala prekopavati in začela zastirati, da ni bilo plevela.«