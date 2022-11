Z odrivanjem smrti izgubljamo smisel življenja

V nadaljevanju preberite:

V sodobni družbi je smrt vse bolj umaknjena iz vsakdanjega življenja, v zdravstvene in socialnovarstvene ustanove, v katerih umre od 60 do 80 odstotkov ljudi. Za družino, posameznika in njegove bližnje pa pomeni izgubo, spoprijeti se morajo s praznino, ki ostane za ljubljenim umrlim. In to je marsikdaj veliko težje, če si niso ustvarili lastnega razmišljanja in pogleda na smrt, prek religije ali drugih idej. Ob množičnem umiranju med pandemijo covida-19 pa je smrt s prizori z intenzivnih oddelkov in rednim objavljanjem števila umrlih v medijih spet prišla v ospredje. O vlogi smrti v vsakdanjem življenju so razpravljali strokovnjaki na okrogli mizi z naslovom Zbudimo se! Umiramo, ki jo je v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani organiziral zavod Opro.