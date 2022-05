Z umetnostjo proti parkinsonovi bolezni

V nadaljevanju preberite:

Že v otroških letih se je učil slikarstva in se kot študent zapisal fotografiji in poeziji, na poklicno pot pa je stopil kot diplomirani strojni inženir. Ko je zbolel, se je vrnil k mladost­nim hobijem, ker mu, pra­v­i, pomagajo vzdržati. Slavko Stošicki, ki zdaj živi na Bledu, je v strokovnih krogih poznan kot eden naših vodilnih ocen­jevalcev strojev in opreme ter predavatelj. Med drugim je leta 1993 sodeloval z ekonomistom dr. Dušanom Mramorjem in drugimi strokovnjaki pri snovanju našega modela, metodologije lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma privatizacije.