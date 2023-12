Z zdravim življenjem lahko staranje upočasnimo

V nadaljevanju preberite:

Pomembno se je zavedati, da lahko z zdravimi življenjskimi navadami sami veliko naredimo za zdravo in vitalno starost. Od posameznika je odvisno, kako zdravo bo živel. Vprašanje pa je, kako se pripraviti in motivirati za zdravo življenje, s katerim je mogoče staranje upočasniti, kar je znanost že dokazala. Pomembno je postaviti vrednote, ki so za nas pomembne. In začeti je treba že v vrtcu. Ne potrebujemo dragih terapij in masaž, ampak zdrave navade, so ugotavljali razpravljavci na okrogli mizi Motivacija za vitalno in zdravo staranje, ki je potekala v Mestni knjižnici Ljubljana, v prostorih Knjižnice Otona Župančiča, v organizaciji Društva za vitalno podaljševanje življenja Slovenije.