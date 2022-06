Zifs, ki pomaga najtežjim invalidom, brez denarja

V Zifsu pomagajo vsem svojim članom, ki jih je trenutno 783. Kot prva organizacija so na začetku krize zaradi koronavirusa 16. marca 2020 vpeljali dežurno psihosocialno službo za pomoč in oporo, republiški štab za civilno zaščito jo je uvrstil med dvanajst organizacij v državi, ki so prve priskočile na pomoč. Izredno koristen je tudi njihov program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, s katerim pomagajo invalidom na terenu. To je bilo še posebno pomembno med epidemijo, ko so ljudem prinašali zdravila, hrano in druge življenjske potrebščine, prav tako so se v njihovem imenu udeleževali pogrebov oziroma prižigali sveče na grobovih tistih, za katere so jih prosili.

Združenje invalidov – Forum Slovenije (Zifs), ki že 26 let na terenu pomaga najtežjim invalidom, še posebno pomembno vlogo je imelo med epidemijo koronavirusa, se je znašlo v hudi finančni stiski. Na začetku junija jih je fundacija Fiho obvestila, da bodo ta mesec prejeli samo 222 evrov, do konca leta pa po 6785 evrov na mesec, in to za osem sodelavcev in vse stroške.

»Ali bomo sploh še lahko delovali, je odvisno od donacij dobrih ljudi, filantropov, prijateljev in poznavalcev našega dela. Za optimalno poslovanje bi potrebovali vsaj 23.000 evrov na mesec, saj bi le tako lahko poplačali vse stroške. Nimamo niti svojih prostorov, čeprav Fiho, fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, ki je bila ustanovljena za financiranje obeh vrst organizacij, prosimo za sredstva za nakup že 26 let,« pravi predsednik Zifsa Borut Pogačnik.

Hiter odziv med epidemijo

Leta 2011 so od Fiha prejeli 134.242 evrov, nato so sredstva ves čas upadala, letos so pristali pri 81.423 evrih, kar pomeni približno 40 odstotkov manj, brez upoštevanja rasti stroškov in inflacije. Zaradi pritožbe na sklep Fiha v preteklem mandatu je do konca maja financiranje potekalo še po lanskih, nekoliko višjih dvanajstinah, junija pa so naredili poračun, zato so prejeli samo 222 evrov.

Radijske oddaje in časopis za ozaveščanje

Še dva pomembna programa so redne radijske oddaje, namenjene ozaveščanju o invalidih in invalidnosti, ter spletni časopis Sporočevalec, ki ga za invalide, ki nimajo računalniških povezav, izdajajo tudi v tiskani obliki in jim ga brezplačno pošiljajo. S tema dvema programoma so v času covida-19 veliko prispevali k ozaveščanju javnosti o različnih vidikih epidemije in temu namenili kar 18 oddaj, v katere so bili povabljeni ministri, državni sekretarji, direktor NIJZ in drugi strokovnjaki.

»Ministrstvo za delo je takrat izvedlo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covida-19 in zmanjševanje njenih posledic, nanj smo se takoj prijavili. Vendar nismo dobili niti evra, medtem ko so prejele sredstva organizacije, ki jih nismo srečevali na terenu, za nekatere smo tudi prvič slišali. Pri tem pa je ministrstvo celo s svojimi sporočili obveščalo javnost o našem delu, minister in državni sekretar sta bila tudi gosta naših oddaj,« poudarja Pogačnik.

Ne morejo si privoščiti redno zaposlenega strokovnjaka

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sicer vsako leto objavi razpis za izvajanje programov invalidskih organizacij, vendar je že dve desetletji eden od pogojev, da ima organizacija redno zaposlenega strokovnjaka z visoko izobrazbo. To v praksi pomeni, da tiste, ki nimajo sredstev, da bi zaposlile takšno osebo, celo samo nekaj mesecev pred razpisom, ne morejo kandidirati.

Med epidemijo koronavirusa so ljudem prinašali zdravila, hrano in druge življenjske potrebščine, v njihovem imenu so se udeleževali tudi pogrebov. FOTO: arhiv Zifsa

»Omenjeni razpisni pogoj je popolnoma sprt z logiko razvoja organizacij, kot je Zifs, ki ima visok prag uspešnosti, nima pa sredstev, da bi lahko redno zaposloval. To bi bilo mogoče šele, ko bi Zifs takšna sredstva prejel. Na to že več let opozarjamo aktualne ministre in državne sekretarje, a brez uspeha,« pravi Borut Pogačnik, ki je leta 2011 prejel red za zasluge od takratnega predsednika republike Danila Türka za požrtvovalno in prizadevno delo za blaginjo invalidov ter njihovo dejavno vključenost v širše družbeno okolje.

Priznanja se vrstijo, denarja ni

Sedanji predsednik republike Borut Pahor pa je Zifsu decembra lani podelil zahvalo za zagotavljanje pomoči in psihosocialne oskrbe uporabnikom na terenu, zmanjševanje predsodkov in odstranjevanje stereotipov o invalidih ter obveščanje ranljivih skupin o vseh oblikah opore in podpore, kar jim sicer pomeni veliko moralno podporo. Aprila letos pa so prejeli še spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 od predsednika vlade Janeza Janše.

Želijo si obiskati ministra za delo Luka Mesca in ga seznaniti z razmerami. »Med drugim tudi s tem, da je za čas dežurstva od 16. marca 2020 do 16. marca letos ostalo neplačanih 8458 ur, čeprav smo svoje delo v korist skupnosti izjemno dobro opravili, pomagali smo več kot tisoč ljudem in verjetno preprečili marsikateri samomor. Na telefonski številki 041 381 679 smo delovali in še vedno delujemo vsak dan od 8. do 21. ure, velikokrat pa tudi zunaj tega časa,« pravi Pogačnik.

Začeli so akcijo zbiranja prispevkov. Vse bralce Sporočevalca prosijo, naj jim pomagajo pri njihovem boju za preživetje in obstanek s prispevkom na TRR pri NLB, številka SI56 0201 1005 0722 866. Pri plačilu navedite sklic 00 2022, namen pa je donacija za pomoč.