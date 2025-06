Doživetje, ki preseže pričakovanja

Hotel Plesnik je sinonim za trajnostno naravnan oddih, ki gostu ponuja celostno izkušnjo. Njihova filozofija temelji na globokem spoštovanju narave, zdravem načinu življenja in lokalni tradiciji.

V jubilejnem letu 2025, ko hotel praznuje 30. obletnico ponovnega odprtja, so v sodelovanju s chefoma Janezom Bratovžem in Tomom Čoparjem uspešno zasnovali novo kulinarično zgodbo in v Logarsko dolino pripeljali vrhunsko kulinariko. »V novi fine dining restavraciji v ospredje postavljamo tradicijo in lokalno okolje,« je povedal chef Tom Čopar, vodja kuhinje Hotela Plesnik, ki goste razvaja s prefinjenim prepletom tradicije, sezonskih lokalnih sestavin in sodobne kuharske tehnike.

V osrčju neokrnjene Logarske doline vas čakajo doživetja, ki prebujajo čute in presegajo vsa vaša pričakovanja. FOTO: ATCouple.away

Chefa Janez Bratovž in Tom Čopar sta uspešno zasnovala novo kulinarično zgodbo Hotela Plesnik. FOTO: Suzan Gabrijan

Restavracija Plesnik ni à la carte restavracija, temveč prostor, kjer se gostje povsem prepustijo chefu. Jedi so odsev bližnjega gozda, nepokošenega travnika, hotelskega vrta in sosednjih kmetij. Degustacijski meni iz sedmih hodov stalno prilagajajo naravi. Spomladi so pripravljali sirnek z divjimi zelišči, mavrahe, ki rastejo za hotelom, tradicionalne zgornjesavinjske žlinkrofe v »suhi župi«, srnji file s konfitirano gomoljno zeleno, ajdovo rezino z gozdnimi gobami in sirup iz smrekovih vršičkov.

Filozofija Hotela Plesnik združuje ljubezen do narave, tradicijo in dobro počutje. FOTO: Suzan Gabrijan

Posebno zgodbo pa piše tudi povezovanje s številnimi lokalnimi dobavitelji. Med drugim chefa uporabljata izdelke kmetij Matk, Perk, Spodnji Strmčnik, Plesnik in podjetja Liogarden, s katerim so razvili tudi inovativen liofiliziran kaviar. »Sestavina je najpomembnejši del kuhanja, zato jo je treba iskati s trudom – najprej v okolici kuhinje,« poudarja Bratovž, idejni vodja nove restavracije.

Plesnikov hišni somelje Simon Voler je oblikoval vinsko karto, ki se osredotoča na najboljša slovenska vina vseh vinorodnih dežel, dodal je nekaj francoskih, italijanskih in španskih vin ter premišljen izbor žganih pijač.

Vabljeni na eleganten kulinarični sprehod skozi tradicijo in okuse Zgornje Savinjske doline in Solčavskega, ki ga spremljata skrbno izbrana vinska karta in vrhunska postrežba.

