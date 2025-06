Križanke – oder kulture in čutnega razkošja

Plečnikove Križanke so dom ene najstarejših in najuglednejših kulturnih manifestacij v tem delu Evrope – Ljubljana Festivala. Tudi letošnji, ki je že 73. po vrsti, bo ponudil vrhunske glasbene in gledališke poslastice. In ne nazadnje pravimo, da je glasba hrana za dušo.

Hrana za dušo

Zlahka bi rekli, da je vsak večer na Ljubljana Festivalu kot izbrana jed – skrbno zasnovana, mojstrsko izvedena in popolno postrežena. Tako kot pri vrhunski kulinariki gre tudi pri kulturi za odtenke, kontraste in ravnovesje. In kot vrhunski chef Festival Ljubljana vsako leto ustvari programski meni, ki nagovarja čute – čustva, spomine, sanje. Obiskovalci ne prihajajo le na predstave – prihajajo na doživetje. Poletni zrak, prežet z vonjem cvetja, in nežno šelestenje listja ustvarita edinstveno kuliso, zato prostorska odprtost Križank zbliža občinstvo z umetnostjo na način, kot ga dvorane ne zmorejo.

Vrhunski izbor

Katere predstave tokratnega poletnega festivala bi lahko izpostavili? Svojevrstno doživetje koncerta in plesnega recitala je predstava Pas-de-deux for Toes and Fingers, ki sta jo ustvarila zakonca Svetlana Zaharova, primabalerina Akademskega državnega Bolšoj teatra iz Rusije, in Vadim Repin, rusko-belgijski violinist. Plesno-glasbena poslastica bo na sporedu 21. avgusta.

Muzikal Nesrečniki (izv. Les Misérables), ki slovi kot eno najbolj priljubljenih odrskih glasbenih del vseh časov, v izvedbi zagrebškega mestnega gledališča Komedija bo brez dvoma zvabil nasmeh na obraze obiskovalcev Križank. Predstava bo na ogled 4., 5., 6. in 7. septembra.

Vrhunec in obenem zaključek Ljubljana Festivala bo koncert Dunajskih filharmonikov pod vodstvom dirigenta Franza Welser-Mösta. Obiskovalcem se obeta eden Welser-Möstovih načinov popularizacije kanonskih glasbenih del s premišljenim oblikovanjem koncertnega sporeda: Praška, simfonija Wolfganga Amadeusa Mozarta, spada med bisere značilno klasicističnega glasbenega tkiva, medtem ko je Patetična emblem visoke ruske glasbene romantike Petra Iljiča Čajkovskega.

