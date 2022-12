6 idej za najlepše zimske izlete z vlakom

Ne samo zaradi čudovite pokrajine, ki drsi mimo oken vlaka, temveč tudi zato, ker se tako lahko izognemo nepotrebnemu hitenju in spopadanju z gnečo na cestah ter že čas na poti izkoristimo za druženje s prijatelji, kramljanje, igro, branje knjige, počitek ipd. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj namigov za doživeta zimska potovanja z vlakom:

1. CENEJE NA KOPANJE (SLOVENIJA)

Ste vedeli, da se lahko v termalnih kopališčih kopate ceneje, če se pripeljete z vlakom? To ugodnost ponujajo Thermana Laško, Rimske terme, Terme Ptuj in Vodni park Bohinj. Če potujete za konec tedna ali v času praznikov, so vozovnice kar do 75 odstotkov cenejše.

FOTO: Slovenske železnice

Slovenske železnice so s Turizmom Bohinj pripravile številne ugodne pakete, ki vključujejo ugodnejše smučanje, prevoz, malico, in tudi pakete, ki poleg tega vključujejo še kopanje v Vodnem parku Bohinj. Ugodno se lahko odpravite kar na tri smučišča na tem območju: Vogel, Soriška planina in Kozji hrbet.

Do Gradca in Dunaja se lahko dnevno zapeljete z več vlaki. Ena izmed privlačnejših možnosti je potovanje z vlakom Emona, ki ima v svoji sestavi pravi restavracijski vagon (vlak ima v voznem redu oznako EC 150 ali EC 151). Pot ob dobri hrani, pijači in pogledu na slikovito pokrajino, ki drsi mimo oken, mine še toliko bolj zabavno in hitro. Drugo največje avstrijsko mesto Gradec je popolna destinacija za vse, ki bi si radi privoščili sproščen potep po prijetnih mestnih ulicah in popili odlično kavo s smetano.

Gradec (Beljak). FOTO: Slovenske železnice

Potovanje pa lahko nadaljujete tudi do čarobnega Dunaja. Da bi lahko predstavili vse, kar lahko vidite in doživite na Dunaju, bi potrebovali več knjig, omeniti pa velja številne palače ob Ringu, opero, poletno rezidenco Hofburg, dvorec Schönbrunn in cesarsko grobnico, v kateri je 138 sarkofagov Habsburžanov. Ko boste preveč utrujeni za nadaljevanje mestnega raziskovanja, se za vogalom zagotovo skriva katera izmed številnih kavarn, brez katerih Dunaj ne bi bil Dunaj.

Če boste dovolj zgodnji z nakupom vozovnice, boste za vozovnico iz Ljubljane do Gradca odšteli 17,90 evra za odraslo osebo, do Dunaja pa 24,90 evra.

Sproščeno vzdušje mesta Salzburg, kratke razdalje med mestnimi znamenitostmi in široka izbira doživetij zagotavljajo zabavo za vso družino. Približno kilometer in pol od glavne železniške postaje Salzburg si lahko ogledate tudi rojstno hišo slavnega Mozarta. Ustaviti se splača tudi na razgledni točki Kapuzinerberg.

Salzburg FOTO: Slovenske železnice

Za vozovnico za odraslega iz Ljubljane do Salzburga boste odšteli samo 19,90 evra, če boste nakup opravili dovolj zgodaj. Salzburg ima zelo dobro urejen mestni prevoz, zato vam v primeru obiska mesta priporočamo nakup Salzburg Card. Z njo si boste za 24, 48 ali 72 ur zagotovili prost ogled vseh znamenitosti, hkrati pa imeli brezplačen javni mestni prevoz. In to neposredno z glavne železniške postaje.

Madžarska prestolnica velja za eno najbolj priljubljenih destinacij, ki jo lahko obiščete tudi z vlakom. Iz Ljubljane se lahko do tja zapeljete že za 15 evrov. Med vožnjo boste lahko uživali tudi v pogledu na Blatno jezero in se peljali mimo Veszprema. V mestu ob bregovih Donave, ki je polno mostov in tradicionalnih madžarskih gostiln – čard, si boste lahko ogledali številne kulturne in zgodovinske znamenitosti, med drugim kraljevo palačo, parlament in opero, kar pa je samo nekaj od utrinkov bogate turistične ponudbe v Budimpešti.

Budimpešta FOTO: Slovenske železnice

Z vlakom se zapeljete v središče mesta Trst, vozovnica npr. iz Ljubljane pa stane od 8 evrov naprej. Dnevni izlet za užitke ob italijanski kavi in kulinariki, ob nakupovanju in sprehajanju po mestnih ulicah priljubljenega italijanskega mesta je lahko pravi užitek. Pot iz Trsta pa lahko nadaljujete tudi naprej po Italiji, s hitrimi vlaki Frecciarossa. Do Rima tako prispete že v sedmih, do Milana pa v dobrih šestih urah. S vlaki Frecciarossa so hitreje dostopna tudi druga mesta, denimo Benetke, Padova, Bologna, Firence, Torino.

Trst FOTO: Slovenske železnice

Predstavili smo vam le nekaj namigov za prijetne, ugodne in okolju prijazne izlete. Več si jih lahko ogledate na www.slo-zeleznice.si.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice