CNN: Kam v letu 2025? Tudi v Novo Gorico

Že na začetku leta je o Sloveniji kot zaželenem turističnem cilju, tudi destinaciji za leto 2025, pisalo več tujih medijev. Med njimi je ameriški CNN, ki je v članku Where to Go in 2025 (Kam v letu 2025) Novo Gorico in Gorico omenil poleg nemškega Chemnitza, ki je prav tako Evropska prestolnica kulture (EPK).

Lonely Planet je Slovenijo vključil med »24 najbolj neverjetnih potovanj z vlakom«, in sicer bohinjsko železnico. Regionalni vlak, ki prevozi 89 kilometrov v dveh urah, združuje železniško avanturo z zgodovinskimi zanimivostmi in razgledi na naravo. »Potovanje je spektakularen izlet po gorskem svetu Slovenije, ki se začne v Novi Gorici, vodi skozi gorska mesta in vasi ob reki Soči, skozi čudovito alpsko pokrajino v bližini Bohinjskega jezera in mimo svetovno znanega Blejskega jezera do Jesenic,« so opisali potovanje.

V Forbesu newyorška novinarka Everet Potter v članku Slovenia Is Europe’s Best Kept Secret & A Paradise For Adventure (Slovenija je najbolje varovana skrivnost v Evropi in raj za doživetja) deli izkušnjo odkrivanja Slovenije z agencijo Backroads. Slovenijo izpostavi kot skriti dragulj sredi Evrope in jo opiše kot prijazno, zeleno zatočišče. Njena šestdnevna pešpot se je začela v vinogradih Furlanije - Julijske krajine in nadaljevala po poti Alpe-Adria v Sloveniji, so povzeli pri Slovenski turistični organizaciji.

Evropska prestolnica kulture

O tem, da je Nova Gorica skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture 2025, je pisalo več medijev, tudi britanski Telegraph, pri katerem je novinar William Cook raziskoval kulturno in zgodovinsko dinamiko mest, ki tvorita EPK. Članek je na začetku leta povzel Yahoo, ki je v drugem članku Slovenijo izpostavil kot idealno destinacijo za solo popotnice, v še tretjem pa povzel članek o restavraciji Strelec.

Poleg CNN, ki je Novo Gorico in Gorico zaradi EPK uvrstil med turistične destinacije letošnjega leta, lahko o Novi Gorici beremo tudi na straneh Brussels Times in Partir Ouest France.

Slovenija se je znašla na lestvici britanskega časnika The Times. Uvrstil jo je med 27 destinacij, ki jih je vredno obiskati pozimi. V članku so izpostavljeni Ljubljana, Bled in Postojnska jama. Slovenija pozimi je pritegnila tudi​ Global Traveler, kjer lahko beremo o sedmih razlogih za smučanje v Sloveniji. Pri tem so kot prednosti izpostavili bližino različnih smučarskih središč, zdravilišč in vrhunsko velnes ponudbo, izjemno kulinariko ter številne druge dejavnosti, ki jih je mogoče početi poleg smučanja.

Tudi Irci so kar nekaj pozornosti te dni namenili Sloveniji. Irish Independent jo je uvrstil med sto destinacij, ki so v tem letu vredne obiska. Na spletni strani RTE pa vplivnež Rob Kenny navaja razloge, zakaj bi morala biti Slovenija naslednja destinacija za obisk v Evropi.

Britanski The Independent pa je Slovenijo vključil v članek o etičnem turizmu, v katerem pod naslovom Be Big on Bees opisuje apiturizem. Kot že nekateri drugi mediji doslej piše o tem, da ima Slovenija največ čebelarjev na prebivalca v Evropi.