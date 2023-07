Doživite Porcijunkulovo – Čakovski sejem

Porcijunkulovo, splet vere, tradicije in veselja, je kulturno-turistična prireditev, ki z bogastvom dogajanja prednjači v tem delu regije. Takrat se Čakovec spremeni v živahno sodobno zbirališče in ponuja raznovrsten program, poln čudovitih koncertov, očarljivih predstav, otroških delavnic in igralnic, promocij in predstavitev, prikazov starih obrti, kar spremlja bogata vinska in gastronomska ponudba ter še marsikaj drugega.

FOTO: Turistička Zajednica Grada Čakovec

Na letošnjem Porcijunkulovem, ki se bo začelo v petek, 28. julija, in trajalo do srede, 2. avgusta, se bodo koncerti vrstili na kar petih odrih. Ob starem grajskem obzidju bo glavni oder, urbani pridih dajejo dogodku različni glasbeniki v Parku Rudolfa Kropeka, tradicionalnim napevom lahko prisluhnete na Frančiškanskem trgu, ljubitelje starih uspešnic bodo pritegnili koncerti ob vodnjaku v Perivoju Zrinskih, za naše najmlajše pa smo pripravili številne vsebine ob vzhodnem robu tega parka.

FOTO: Turistička Zajednica Grada Čakovec

Glavni oder bo tudi to poletje prizorišče koncertov, o katerih se bo še dolgo govorilo. Prvi dan bomo prisluhnili Petru Graši, enemu najbolj znanih hrvaških pevcev, tekstopiscev, skladateljev in kantavtorjev, ki je v svoji bogati glasbeni karieri sodeloval s številnimi vrhunskimi glasbeniki. Drugi dan bo obiskovalce zabavala Vanna, v nedeljo pa pričakujemo 14 vrhunskih glasbenikov s tremi grammyji – EuroCubans s Juanom de Marcosom Gonzálezom. Ponedeljek je rezerviran za stare in nove uspešnice Željka Bebeka, 1. avgusta pa nas bo zabavala skupina Crvena jabuka. Zadnji dan nam bo pridih Dalmacije prinesla klapa Intrade.

FOTO: Turistička Zajednica Grada Čakovec

Dogodek je zrasel iz tradicionalnega sejma, zato je verski del še vedno njegov neizogibni del. Poleg maš v hrvaškem, slovenskem in madžarskem jeziku, ki se jih udeležujejo verniki iz tega dela Hrvaške in okoliških držav, je tu tudi procesija po ulicah Čakovca na sam praznik Matere božje angelske 2. avgusta. Poleg velikega števila vernikov sodelujejo kulturno-umetniška društva iz okolice Čakovca, ki prikazujejo bogastvo medžimurske dediščine.

Čakovski sejem je eden tistih dogodkov, ki ponujajo vsebino in zabavo za vso družino. Medtem ko se najmlajši zabavajo v zabaviščnem parku in tisti malo starejši na koncertih, lahko njihovi starši, babice in dedki uživajo v okusih Medžimurja, nakupujejo na tradicionalnem sejmu ali se preprosto predajo edinstvenemu vzdušju Porcijunkulovega. In tako šest dni zapored!

Pridružite se reki obiskovalcev, ki bo konec julija preplavila ulice Čakovca, in uživajte v najboljšem, kar ponuja Medžimurje!

Več na www.visitcakovec.com

Naročnik oglasne vsebine je Turistička zajednica grada Čakovca