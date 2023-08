Eliksir za oslabelo damo nekoč svetovne slave

V nadaljevanju preberite:

V avstrijskem zdravilišču Bad Gastein, toplicah v deželi Salzburg, so v zadnjih 200 letih pogosto bivali številni znani ljudje. Do prve svetovne vojne so v mestu zgradili vrsto velikanskih hotelov, zaradi katerih je dobilo vzdevek Manhattan v Alpah. Sto let pozneje, ob koncu 20. in na začetku 21. stoletja, je Bad Gastein iz več razlogov izgubil precej privlačnosti. Zdaj spet privablja investitorje, ki mu poskušajo povrniti sijaj.