Enkratno doživetje na Ljubljanskem gradu: za romantike in nostalgike

Letošnje poletje ne boste imeli razlogov za dolgčas. Dovolj je, da se povzpnete na Ljubljanski grad in izberete eno od številnih ponudb za obogatitev prostega časa. Letos so svojo turistično ponudbo še dodatno obogatili in razvili dva produkta, za katera verjamemo, da bosta postala prava uspešnica tako med domačimi gosti kot tudi turisti, ki med raziskovanjem Slovenije iščejo in raziskujejo posebne zgodbe. Takšne boste dobili, če se boste prepustili razvajanju na Pikniku med grajskimi trtami ali si privoščili poseben tridnevni oddih med grajskimi zidovi in trtami. »Na Ljubljanskem gradu že vrsto let razvijamo produkte pod blagovno znamko Izbrani grajski užitki, ki združujejo izbrano grajsko kulinariko in pa grajsko vinsko zgodbo. Verjamemo, da smo tudi z novima produktoma obogatili našo ponudbo. V poletnih mesecih vas tako vabimo na številne grajske prireditve pod grajsko nebo,« je pestro ponudbo orisala Janja Rozman, vodja službe za odnose z javnostjo Zavoda Ljubljanski grad.

Piknik med tratami: poseben dan za posebno priložnost

Si lahko predstavljate kaj bolj romantičnega v Ljubljani, kot je okolica gradu, kjer se na čudovitem zelenem griču povezujejo zgodovina, kultura in naravna dediščina? To je čaroben kraj, kjer je ljubezen našla posebno mesto, saj so se za grajskimi zidovi začele številne ljubezenske in poročne zgodbe. Še več: Ljubljanski grad je unikatna lokacija za edinstvena doživetja – ko se na hitro odklopimo od vsakdanjika in se podamo v čisto nove avanture.

Za neustavljive romantike ali za vse, ki iščete malo drugačno idejo za druženje: med grajskimi trtami, le streljaj od gradu, lahko doživite piknik v prelepem okolju. Kulinarično doživetje med trtami vam bodo na Ljubljanskem gradu dopolnili s prav posebnim programom. Vaše doživetje se bo namreč začelo z vodenim ogledom. Grajski vodnik vas bo najprej popeljal skozi grajski drevored do Plečnikovih Šanc, kjer boste med drugim izvedeli, kakšne načrte je imel mojster z gradom in katere je tudi uresničil. Pot vas bo nato skozi gozd pripeljala do Grajskega vinograda, v katerem od leta 2016 uspeva 1050 trt bele in rdeče sorte grajskega vina. In ko bo ravno prav zgodovine in umetnosti, bo čas za odklop v zeleni oazi nad mestom: takrat se boste udobno namestili in si postregli z lokalnimi dobrotami iz košare za piknik ter nazdravili z grajskim vinom.

Grajska košara za piknik vsebuje: mesnine, sir, maslo, pašteto, zeliščno skuto, sezonsko solato, kruh, sezonsko sadje, sladico, limonado in vodo ter grajsko vino.

Po prijetnem oddihu vas bo vodnik popeljal nazaj do gradu. Vodeni ogled se bo zaključil na dvorišču, ob grajski trti, potomki najstarejše na svetu – tiste z mariborskega Lenta.

Komu je namenjen piknik med trtami? Vsem, ki bi radi eno soboto v mesecu doživeli malo drugače – v dvoje ali v prijetni družbi prijateljev ali sorodnikov.

Smo v vas prebudili kanček romantike in radovednosti? Preverite termine, ki so na voljo, in se to poletje pocrkljajte z edinstvenim doživetjem.

Tridnevno razvajanje nad mestom

Pod vrhom grajskega griča, ob trasi tirne vzpenjače, stoji sodobno opremljen studio, ki se čudovito zliva z zeleno grajsko okolico in ponuja priložnost, da doživite pravljični oddih. Prenočitev v studiu Friderik ali Eleonora bo res nekaj posebnega, saj bosta uživala ob vseh udobnostih, ki jih ponuja sodobna turistična ponudba, in imela hkrati občutek, kot da ste del kraljeve družine.

Podobno kot pri pikniku med trtami se bo tudi tridnevno doživetje v zeleni oazi nad mestom začelo pred vhodom v grad. Od tod vas bo grajski vodnik popeljal skozi drevored do Šanc in po gozdni poti do Grajskega vinograda, kjer vam bodo pripravili piknik z zabojčkom lokalnih dobrot, ki jih bo za vaju skrbno izbral chef Igor Jagodic iz restavracije Strelec; ta se ponaša z Michelinovo zvezdico. V idiličnem ambientu, kjer bosta že od prvega trenutka pozabila, da sta nad prestolnico, bosta lahko nazdravila z grajskim vinom.

Vodnik vaju bo nato pospremil nazaj do gradu, kjer bosta v nekaj korakih prispela do vajine čudovite nastanitve.

Kraljevski bo tudi zajtrk, ko boste začeli nov dan z grajsko kavo in rogljičkom v skoraj domači dnevni sobi Grajske kavarne. V sklopu tridnevnega programa bo sledil še vzpon na Razgledni stolp, ki ponuja najlepši razgled na mesto in okolico, in še malo spoznavanja grajske zgodovine, morda vas bo prevzela celo igra Grajski pobeg.

Vajino spoznavanje mesta in gradu se bo zaokrožilo s kosilom v Gostilni na Gradu, kjer bosta uživala v slovenski kulinariki. Po dobrem kosilu seveda prija tudi malo rekreacije: lahko se bosta sprehodila do mesta, uživala ob bregu Ljubljanice in začutila pristnost mestnega utripa, ki je v poletnih mesecih prav živahen. Napolnjena s pozitivno energijo, ki jo izžareva Ljubljana, bosta dočakala še zadnjo noč v sodobnem apartmaju, ki bo postal vaše najljubše ljubezensko gnezdo.

Privoščite si tridnevni oddih nad prestolnico in preizkusite romantiko z veliko začetnico. Pošljite povpraševanje in želeni termin prihoda in odhoda na e-naslov: trzenje@ljubljanskigrad.si.

Poletje, polno enkratnosti Piknik med grajskimi trtami in tridnevno romantično doživetje sta le delček celotne bogate ponudbe na Ljubljanskem gradu. Tudi letošnje poletje bo to kraj, kjer bodo številni in raznoliki dogodki za vse okuse – od Kina pod zvezdami do številnih drugih kulturnih dogodkov. Čez dan si lahko privoščite malo drugačen pobeg iz središča mesta – pridite na grad, kjer lahko v mirnem kotičku v varnem zavetju grajskih zidov uživate v prvovrstni oazi – grajska bralnica vabi vse ljubitelje dobre knjige in prijetnega druženja. Hkrati si lahko ogledate tudi razstavo Ane Lazovski, se usedete na kavi v prijetno senco ali se vključite v različna doživetja za vse generacije. Preverite pestro ponudbo na gradu in si to poletje začinite s kakšno novo grajsko pustolovščino.

