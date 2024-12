Escobarjeva Comuna 13 je danes turistična znamenitost

V nadaljevanju preberite:

Kolumbijskega Medellín​a, ki mu domačini pravijo Medežin, se po splošnem mnenju še drži pridih nevarnosti, saj je bil dom narkokralja Pabla Escobarja in njegovega kartela. A časi se spreminjajo, z njimi pa tudi ljudje. Medellín je tudi Svetovni ekonomski forum (WEF) označil za mesto, ki se z ozelenitvijo prilagaja na podnebne spremembe. Razvoj prinaša prenove favel; prva, ki so jo po krvavih bojih in tisočih mrtvih uredili v turistično znamenitost, je Comuna 13.

Za več kot tri milijone ljudi, ki živijo v mestu na 1500 do 1600 metrih nadmorske višine in v preprostejših zloženih hišah na še nekoliko višjih pobočjih vse naokrog, je težko urediti povsem tekoč promet.