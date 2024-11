Konoplja koristi, a to vsaj delno priznava le malo držav

V nadaljevanju preberite:

V trimilijonskem in nekdaj močno zloglasnem Medellinu v Kolumbiji so pripravili prvo mednarodno in najpomembnejšo konferenco o konoplji ExpoMed Weed v Južni Ameriki. Za psička s poškodovano hrbtenico so veterinarji predlagali uspavanje ali pa namestitev zadnjega dela telesa na voziček, je povedal František Bednarik, ki ga je v treh mesecih s svojo mešanico na podlagi kanabinoidov povsem pozdravil, da veselo teka okrog.

Podobno je bilo z dirkalnim konjem, ki ni mogel več dirjati. Zdravila za migreno niso pomagala, ravno tako ne epileptiki. Junija letos se je začelo zdravljenje s kanabioidi, nizko vsebnostjo CBD in THC, poleg njih pa še z izbranimi gobami in nekaterimi drugimi zelišči, ki ga je zasnoval František Bednarik, izvršni direktor raziskovalnega inštituta Cannasan, oktobra pa je Black dancer že dirkal v Nemčiji.