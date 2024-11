Nikjer ni uporaba konoplje kot zdravila gladka

V nadaljevanju preberite:

Tajska je lahko učna lekcija za svet, je v kolumbijskem Medellinu dejal Thavatčai Kamdtam iz Univerze Suan Sunnandha Radžabat iz Bangkoka. Umik konoplje z liste prepovedanih drog je označil za veliko zgodovinsko spremembo. Pripravili so tudi tri sodobne zakone, o rastlinah, o narkotikih in o kanabisu in konoplji. Drugje po svetu je precej drugače.

Izobraževanje je nujna podlaga in gonilo za inovacije, je poudaril Kamdtham in dodal, da ima Tajska dovolj kanabisa in dovolj pridelave za lastne potrebe. Izobraževanje pa je ob tem tudi podlaga za standardizacijo. Od 2020 tako na Tajskem nastajajo diplome, magisteriji in doktorati na tematiko kanabisa. Ob tem raste tudi zanimanje za tradicionalno medicino. »Priložnosti ob povezavanju tradicionalne medicine in kanabisa so ogromne,« meni profesor in dodaja, da se to že dogaja v templju Kum Pramong.