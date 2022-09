Festival pohodništva Dolina Soče

Največji slovenski praznik pohodništva je v polnem teku. V dolini Soče letos že 14. leto organizirajo Festival pohodništva, ki bo trajal do 2. oktobra. Letošnji program bo združeval več kot 25 organiziranih pohodov, 4 tematske večerne programe, spremljevalne dogodke in ponudbo Jestivalskih menijev v kobariških restavracijah. Na pohodih boste letos še posebej začutili, kako v dolini Soče sobivajo smaragdna reka, lepote narave in dediščina soške fronte izpred stoletja. Odkrijte burno zgodovino na prepihu svetov od Alp do Jadrana. Dobro ohranjene kaverne, rovi in utrdbe pričajo o življenju vojakov nekoč in o pomenu miru danes. Edinstven vpogled v svetovni alpinizem in pohodništvo bodo ponudili organizirani tematski večeri. Izbrani gostinski ponudniki bodo svojemu naboru jedi dodali še Jestivalske menije s tradicionalnimi okusi doline Soče.

Razgledi in okusi doline Soče so nagrade po pohodih

V sklopu festivala pohodništva bo do 2. oktobra na voljo kar 25 vodenih pohodov, primernih tako za družine z najmlajšimi kot drzne gorske avanturiste. 1. oktobra se Festival pohodništva tradicionalno sklene z Jestivalom okusov in umetnosti. Letos se v Kobarid poleg umetniške vrača tudi kulinarična tržnica, polna okusnih jedi in dobrot doline Soče. Posebne Jestivalske menije, ki jih je pripravilo 5 lokalnih gostincev, lahko okusite kadarkoli v času festivala pohodništva.

Vsak korak je svoja zgodba

»Pohodništvo je v Alpah ena od glavnih aktivnosti v naravi in pohodniki eni najbolj naravovarstveno ozaveščenih turistov. Julijske Alpe jim ponujajo čudovite izkušnje v vseh letnih časih. V dolini Soče sezono tradicionalno začenjamo in podaljšujemo s pohodništvom, ki je pri nas pomemben del identitete in načina življenja. Ni naključje, da smo v središču najbolj priljubljene evropske daljinske poti Alpe Adria Trail. Ponosni smo na tradicijo največjega slovenskega pohodniškega praznika, na katerem gostujejo tudi najvidnejši slovenski gorniki in alpinisti,« pripoveduje Viljam Kvalič, direktor Turizma Doline Soče. Letošnji Festival pohodništva bo tako potekal v znamenju odkrivanja kulturne dediščine in lokalnih okusov.

Lesene brvi čez Sočo so med pohodniki zelo priljubljene, saj prav na njih ujamejo najlepše poglede na smaragdno lepotico. Foto: Jošt Gantar, Nea Culpa

Po Festivalu pohodništva kar dva kulinarična praznika

V zadnjih sezonah smo festival pohodništva, ki ga zaokrožujeta kulinarična praznika v Kobaridu in Tolminu, Jestival in Frikafest, dopolnili s kulinarično ponudbo in spremljevalnim programom, ki je odličen razlog, da v dolini Soče ostanete vsaj nekaj dni. Letos je v ospredju organiziranih pohodov izjemna dediščina soške fronte, ki je ohranjena v prelepi naravi na originalnih lokacijah,« sklene povabilo direktor Turizma doline Soče Viljam Kvalič.

Brezplačni ogledi Tolminskih korit in slapa Kozjak

Sprehodite se v zibelko pašništva pod mogočni Krn, kjer se skrivnostno prepletajo lepote soških planin in preteklost prve svetovne vojne. Ob svetovnem dnevu turizma si oglejte smaragdna Tolminska korita in slap Kozjak na brezplačnem ogledu. Raziščite 25 organiziranih pohodov, ki se bodo zvrstili v štirih tednih jeseni, in izberite sebi najljubšo pot. Spoznajte tradicionalno proizvodnjo mleka, skute in sira na visokih pašnih planinah, kamor se pastirske skupnosti skupaj z živino preselijo v toplem delu leta. Na 20 planinah izdelajo kar 90 ton planinskega sira.

Tolminska korita, najnižja točka vstopa v Triglavski narodni park in ena največjih naravnih privlačnosti Doline Soče. Foto: Jošt Gantar

Po poteh dediščine soške fronte

Skupaj z izkušenim vodnikom odkrijte burno zgodovino na Poti miru in najlepših razglednih točkah doline Soče. Njena zgodovinska moč in usoda je soška fronta, saj so tu pred več kot 100 leti potekali težki boji v visokogorju. Pot miru od Alp do Jadrana na kar 500 km povezuje več kot 300 ostalin in spomenikov. »Pot miru nosi pomembno vseevropsko sporočilo in na vsakem koraku ponuja priložnost za premislek o človečnosti in odgovornosti, ki jo imamo – drug do drugega, do naslednjih generacij, do skupnosti in do okolja. Zgodovinsko odpira vpogled v 1. svetovno vojno, ki je zaznamovala Evropo, svet in dolino Soče. Dediščina, za katero skrbimo, je res dobro ohranjena, naši dedje še zmeraj poznajo zgodbe iz prve roke, specializirani vodniki pa so izjemni pripovedovalci,« pravi Maša Klavora, direktorica Fundacije Poti miru.

Pogled s Kolovrata: pred stoletjem bojišče soške fronte, danes čudovit razgledni greben in muzej na prostem. Foto: Jošt Gantar

Pred stoletjem vojna, danes mir

Letošnji Festival pohodništva doline Soče posebno pozornost namenja ohranjeni dediščini 1. sv. vojne. Povzpnite se na Kolovrat, kjer muzej na prostem ponuja vpogled v vojaške taktike in način življenja na fronti. Povzpnite se do skrajne severne točke soške fronte na veličastni Rombon, spotoma pa spoznajte trdoživo zgodbo trdnjave Kluže. Obiščite dan odprtih vrat spominske cerkve sv. Duha na Javorci, simbolu sprave. Pohod po rapalski meji vas bo popeljal v obdobje, ko so se meje v dolini Soče pogosto premikale. Povzpnite se do planine Polog, kjer so bili med vojno avstro-ogrski položaji za oskrbovanje bližnjih visokogorskih bojišč. Na pohodu do muzeja na prostem Zaprikraj boste dobili vpogled v organiziranost italijanske obrambe v času vojne.

Veličasten razgled s Kanina, najvišje ležeče slovenske plaže, od koder je v nosnice mogoče ujeti vonj po Mediteranu. Foto: Jošt Gantar

4 tedni, 4 kraji, 4 tematsko obarvani večeri

Festival pohodništva so v petek, 9. septembra, ob 19h v Kobaridu odprli z ogledom dokumentarnega filma Naš Triglav Janija Severja in samostojno fotografsko razstavo S smučmi, vrvjo ali peš Andreja Trošta. S predavanjem dr. Petre Draškovič Pelc: Naravoslovne zgodbe skozi fotografijo bodo 16. septembra ob 19h v Tolminu skočili v 2. teden gurmanskih in pohodniških doživetij doline Soče. Silvo Karo bo občinstvo v petek, 23. septembra, ob 18h v Kanalu popeljal v svet patagonskih viharjev, višav Himalaje, grenlandskih obzorij in na koncu prekrasnih Julijskih Alp. Spoznajte trende vrhunskega alpinizma in plezalstva na njegovem predavanju Light and fast ter predstavitvi knjige Alpinist. 30. septembra ob 19h v Bovcu si oglejte zmagovalni film v kategoriji Alpinizem na letošnjem 16. Festivalu gorniškega filma Daulagiri je moj Everest. Obarvajte si jesen s čudovitimi razgledi, dobro hrano in zgodbami preteklosti. Se vidimo v dolini Soče med 9. septembrom in 2. oktobrom.

