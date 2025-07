Rekordno vroč dan, temperature tudi do 36 stopinj

Danes so bile zabeležene visoke temperature, kar prinaša veliko toplotno obremenitev po vsej državi, predvsem po nižinah. Do 12. ure so temperature po Sloveniji dosegle do 30 stopinj Celzija, popoldne pa naj bi narasle tudi do 36 stopinj, predvsem na Primorskem.

Po podatkih Arsa je v naslednjih dneh ponekod možno pričakovati kratke krajevne nalive in močnejši veter, vendar pojav toče ni verjeten. V Luki Koper so izmerili temperaturo morja, ki je okoli 28, medtem ko ima Bohinjsko jezero približno 26 stopinj Celzija. Proti koncu tedna je po Sloveniji možno pričakovati osvežilno fronto in postopen padec temperatur pod 30 stopinj Celzija ter hladno fronto naslednji teden.

Meteorologi opozarjajo, da bo vročina najbolj izrazita danes, jutri pa predvsem v južni polovici države. Po podatkih Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je zaradi trenutnih razmer razglašen oranžni alarm, zato je pomembno, da ste pozorni na svoje zdravje in počutje. Poleg tega v večjem delu Slovenije trenutno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Zadržujte se v senci. FOTO: Voranc Vogel

Strokovnjaki priporočajo, da se sredi dneva in popoldne, zadržujete v senci in se izogibate intenzivnim fizičnim naporom. Pomembno je tudi, da uživate lahko hrano in pijete dovolj tekočine. Prav tako je pomembno, da s pravilno izbiro oblačil telesu pomagate pri odvajanje toplote. Za ohladitev bivalnih prostorov svetujejo, da jih zračite ponoči in zjutraj, ko so temperature nižje. Vozila, ki so bila dolgo parkirana na soncu, pred vožnjo dobro prezračite, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Arso je na družbenih omrežjih sporočil, da bo danes večinoma jasno in čez dan vroče. Prav tako so bile podane informacije, da je bil junij 2025 po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih rekordno topel, suh in osončen.

V primežu vročinskega vala so tudi Hrvaška, Srbija in Bosna in Hercegovina. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za vse hrvaške regije z izjemo osiješke, karlovške in gospiške izdal rumeno opozorilo, saj so temperature ponekod dosegle 38 stopinj Celzija. V Srbiji je na vzhodu države razglašeno rdeče, na zahodu pa oranžno opozorilo. Pričakuje se, da bo vročinski val trajal do začetka naslednjega tedna. Po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH se bodo danes temperature v Bosni in Hercegovini gibale med 33 in 38 stopinjami Celzija, na jugu pa lahko dosežejo tudi do 40 stopinj, poroča STA.