Francoski Divji dnevi zmagovalci Festivala gorniškega filma

Divji dnevi režiserja Guignarda Yohana je zmagovalec letošnjega 19. Festivala gorniškega filma. Francoski film je, kot je svojo odločitev pojasnila festivalska žirija, odličen primerek pustolovskega filma, ki v današnjih časih postaja prava redkost.

»Petdesetdnevna pustolovščina v arktičnih predelih Aljaske, hoja, smučanje in plezanje, nazadnje pa veslanje nazaj do prestolnice te zvezne države. Štirje prijatelji iz Francije so se podviga lotili brez vsakršne zunanje pomoči, spotoma pa so stopili še na vrh Denalija in Mt. Wittakerja. Resnična avantura, posneta z obilico humorja, pri kateri dodobra spoznamo vse štiri protagoniste in njihova pristna čustva,« je film opisala žirija, ki so jo letos sestavljali bolgarska novinarka in plezalka Tanya Ivanova, slovenska publicistka in filmska ustvarjalka Mojca Volkar Trobevšek ter švicarski režiser in alpinist Fulvio Mariani.

Nagrajeni filmi bodo danes na ogled v Radovljici in Ljubljani, kjer bodo svoje zgodbe delili še Marija in Andrej Štremfelj, članice himalajske odprave Lalung I Ana Baumgartner, Urša Kešar in Patricija Verdev ter Iztok Tomazin in Tomo Virk, v soboto, 22. februarja, pa še v Mestnem kinu Domžale.

Poleg glavne nagrade mesta Domžale, ki jo prejme zmagovalec, je žirija med 32 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v posameznih kategorijah. Najboljši alpinistični film je poljski Wanda Rutkiewicz: zadnja odprava. Film Elize Kubarske​, ki pripoveduje o legendarni poljski alpinistki, je, kot utemeljuje žirija, »poglobljen ter nadvse privlačen portret ženske, ki je premikala meje mogočega.

Nagrada tudi starima znancem festivala

Najboljši plezalni film je ameriški Slediti srcu, v katerem režiser Andrea Cossu spremlja japonskega plezalca Sachija Ammo, najboljši film o gorah, športu in avanturi francosko-argentinsko-čilenski Pachamama, najboljši film o gorski naravi in kulturi švedski Moja Švedska: divjina v primežu sprememb, najboljši kratki film pa slovenski film Trnki, role in resničnost na Soči Rožleta Bregarja in Roka Rozmana.

Rožle Bregar in Rok Rozman sta na letošnjem festivalu predstavila tudi veslaški vodnik Soča od izvira do morja. FOTO: Arhiv Festivala gorniškega filma

»Zabaven in izviren prikaz izleta na reki Soči. Sijajno posnet film o prijateljih, ki lovijo postrvi, je začinjen z obilico humorja, prežet s prijetnim vzdušjem in poln naravnih lepot,« je zapisala žirija in z odločitvijo prijetno presenetila ustvarjalno ekipo, staro znanko festivala.

Pred dvema letoma je zmagal Bregarjev film Ena za reko: zgodba Save, na 13. Festivalu gorniškega filma je mladi režiser za film Nepoškodovane prejel častno pohvalo žirije v kategoriji gorska narava in kultura, leto prej pa prepričal žirijo, da je glavno nagrado mesta Domžale namenila filmu Zadnji ledeni lovci, ki sta ga ustvarila z Juretom Breceljnikom. Rožle Bregar in Rok Rozman sta na letošnjem festivalu predstavila tudi veslaški vodnik Soča od izvira do morja.