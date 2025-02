LeBron kot vihar nad Portland, Dončić pa na klopi

V Los Angelesu so ob prihodu Luke Dončića napovedali, da se z njegovim zdravjem ne bodo poigravali in bodo raje preveč kot premalo previdni. Za tekmo s Charlottom so Luka sneli z verige in mu omogočili neomejene minute, ob zmagi pri Portlandu s 110:102 pa je bil znova na hladnem. Zmago sta LA-ju prinesla LeBron James s 40 in Austin Reaves z 32 točkami.

Šele tik pred tekmo so Jezerniki sporočili, da bo Luka tekmo pospremil med gledalci, dva večera zapored bi bila za še vedno nekoliko načeto mečno mišico preveč. Dončić je po tekmi s Charlottom priznal, da ima z nogo še malo težav in se še nekoliko lovi v igri.

LeBron James je moral biti na parketu do zadnjih minut, Portland se ni predal. FOTO: Alika Jenner/AFP

Ob odsotnosti slovenskega zvezdnika je znova v ospredje stopil neuničljivi veteran LeBron James, ki v zadnjem mesecu sezone v napadu igra izvrstno košarko. V prvem polčasu je Portland povedel že za 18 točk, a se Los Angeles ni predal, počasi so se vračali in na koncu vrnili v igro.

Ko je šest minut pred koncem tekme James za nekaj sekund sedel na klop, je bil pri 38 točkah in 8 skokih v le 30 minutah na parketu, edina črna pika odlične predstave je bilo devet izgubljenih žog. LeBron je v zadnji četrtini zrežiral delni izid 16:1, ko so Lakers tehtnico nagnili na svojo stran in povedli z 99:89, a se Portland ni predal, grozili so vse do konca.

Znova je bil zelo aktiven tudi Austin Reaves, ki je v zadnjih šestih minutah potegnil voz Lakers naprej z nekaj dobrimi akcijami v obrambi in zanimivimi rešitvami v napadu. Zmago Lakers je potrdil z ukradeno žogo 10 sekund pred koncem in rešitve za domačine ni bilo več. Reaves je tekmo končal z 32, James pa z okroglimi 40 točkami.

Proslavljal je v slogu

Nikola Jokić je 19. februarja praznoval 30. rojstni dan in znova pokazal, da se stara kot vino. Denverju je k zmagi nad Charlottom s 129:115 pomagal z 29 točkami, 17 skoki in 9 asistencami, prvi strelec zlatih zrn je bil Jamal Murray s 34 točkami. To je bila za Denver deveta zaporedna zmaga, njihov vzpon v formi je v veliki meri povezan z vse boljšimi igrami kanadskega branilca, ki se po slabem poletju in začetku sezone vrača na zvezdniško raven.

Naslednjo tekmo bosta Jokić in Dončić odigrala drug proti drugemu, v noči na nedeljo (2.30) Jezerniki gostujejo v mestu miljo visoko. Lakers bodo nato šest tekem zapored odigrali v domači dvorani.