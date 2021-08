Gremo »Nazaj v Life. Nazaj v LifeClass.«

Na morski zrak po zdravje

Kaj pravite na prebujanje ob pogledu na morje, neomejeno kopanje v bazenih Term Portorož in odlično mediteransko hrano?Ste se kdaj vprašali, zakaj imate na morju več energije? Območje Portoroža je prava zakladnica negativnih ionov, ki dokazano vplivajo na krepitev imunskega sistema. Če k temu dodate še plavanje v morju ali v bazenih, dobite pravi zdravilni koktajl.Pomladite se s petimi naravnimi zdravilnimi dejavniki, ki izvirajo iz morja. Začetnikiv Portorožu so bili menihi iz samostana svetega Lovrenca v 13. stoletju. Z uporabo koncentrirane morske vode, slanice (acqua madre), ki nastaja kot stranski produkt pri pridobivanju soli, fango oblogami in namakanjem v morski vodi so si pozdravili kožne nepravilnosti in revmatična obolenja. Danes vemo, da talasoterapija pomaga tudi pri težavah s sklepi, odpravlja težke noge in celulit. Obiščite LifeClassov Thalasso Center ter se prepustite koristnemu razvajanju.Za turistične in gostinske storitve lahko v Hotelih LifeClass Portorož unovčite turistične bone in Bon21. Ne pozabite unovčiti svojega. Veljajo le še do konca koledarskega leta!V Hotelih LifeClass Portorož se, ne glede na zahtevne epidemiološke razmere, nenehno trudijo za to, da bo vaš oddih zares varen. Varnost gostov in zaposlenih je pri njih na prvem mestu, zato lahko, za doplačilo, v njihovi covid-točki 24/7 opravite test na koronavirus.Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož