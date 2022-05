Izberite svojo najljubšo planinsko pot

Pohodništvo je v zadnjih letih doseglo nepredstavljive razsežnosti in pri Slovencih vzbudilo željo po novih pustolovščinah v objemu narave. Nekateri so za lahke izlete, spet drugi si vedno znova postavljajo nove in vse bolj zahtevne cilje.

Čeprav je hoja v gorah edinstveno doživetje, je pomembno, da je pot varna in pregledna. V Sloveniji za planinske poti skrbi nekaj več kot 800 markacistov. Druži jih ljubezen do hribov in skrb za okolje, a zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ter vse bolj razgibanih vremenskih razmer ne zmorejo dohajati vzdrževalnih del na planinskih poteh. Zato so nekatere slovenske planinske poti močno potrebne obnove in zaradi slabega stanja že dlje časa zaprte.

Sedem poti, ki potrebujejo obnovo

Zavarovalnica Triglav se je tudi letos odločila, da bo s pomočjo glasovanja za Naj planinsko pot, v okviru pobude Očistimo gore in v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, zmagovalki namenila sredstva za obnovo.

V glasovanje je vključenih sedem poti, ki so zaradi delovanja narave (podori, vremenske razmere) poškodovane, potrebujejo temeljito čiščenje in obnovo dotrajanih varoval in oznak. Poti so zato nevarne, nekatere so že nekaj časa zaprte. V izboru so večinoma zelo zahtevne planinske poti, pri katerih bo ob obnovi potrebno sodelovanje tehnične skupine markacistov PZS.

Za katere poti lahko glasujete 1. Jubilejna planinska pot Vršič–Zadnje Plate–Zadnji Prisojnik skozi Zadnje okno – ZAPRTA Ob pomoči tehnične skupine markacistov PZS bo treba zamenjati potrgane jeklenice in druga varovala, prav tako pa sta nujna čiščenje in označitev poti. 2. Iška–Veliki Ločnik Planinska zveza Slovenije, ki skrbi za pot, bi sredstva uporabila za čiščenje in nadelavo poti, dodatne označbe ter za postavitev usmerjevalnih tabel. 3. Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica – ZAPRTA zaradi plazu Predvidena je nadelava spremenjene trase zaradi plazu, oprema poti z lesenimi in drugimi varovali, erozijskimi zaščitami in označitev poti. Za prenovo je potrebno sodelovanje tehnične ekipe markacistov PZS. 4. Tamar–Visoka Ponca Za planinsko pot Tamar–Visoka Ponca skrbi PD Rateče Planica. Treba bo odpraviti škodo, ki jo je povzročil podor, namestiti nova varovala in pot znova označiti. Obnova bo zahtevala pomoč tehnične ekipe PZS. 5. Krvavec–Zvoh–Vrh Korena–Kalška gora Ob pomoči tehnične ekipe PZS so nujna naslednja dela markacistov: obnova varoval, označitev in čiščenje poti. 6. Pot Silva Korena na Krn Potrebna je obnova varoval ob pomoči tehnične ekipe PZS, ponovna označitev in čiščenje poti. 7. Hanzova pot (Koča na Gozdu–Prisojnik) – ZAPRTA zaradi podora Ob obnovi, ki bo zahtevala sodelovanje tehnične ekipe markacistov PZS, bo treba odstraniti skalo, ki se je zataknila za jeklenico, in popraviti varovala. Poskrbeti bo treba tudi za označitev.

Izbor za Naj planinsko pot poteka od leta 2018. Od takrat so markacisti s sredstvi Zavarovalnice Triglav obnovili tri planinske poti, ki ste jih planinci in planinke izbrali med tistimi, ki so potrebne obnove.

Naj bo hoja v gorah varna in brezskrbna

V lanskem natečaju, kjer je bilo možno glasovati med osmimi planinskimi potmi, je zmagala ena najlepših, pa tudi najzahtevnejših zavarovanih poti v skupini Grintavcev, ki je zaprta že od leta 2018 in vodi na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah. Zanjo skrbi PD Kranj, obnoviti pa je treba dostopno pot skozi melišča, nadomestiti izpuljene kline in skobe. Prav tako je treba zamenjati potrgane in dotrajane jeklenice, očistiti in zaščititi izpostavljena mesta skalnih in gruščnatih podorov ter pot na novo označiti. Pot bo obnovljena do letošnjega poletja, ko bodo markacisti PD Kranj tradicionalno predali klin zmagovalke Naj planinski poti letošnji izbranki planink in planincev.

Zmagovalka 2020: Pot na Triglav čez Plemenice FOTO: Zavarovalnica Triglav

Leta 2020 je med sedmimi planinskimi potmi zmagala pot na Triglav čez Plemenice, ki je najatraktivnejša in hkrati najzahtevnejša planinska pot na Triglav. Zaradi velikih višin in prepadnih polic je priljubljena pri izkušenejših planincih. Vodi mimo znamenite Sfinge in odpira prelepe razglede na gore nad dolino Soče in severno steno Triglava.

Leta 2019 je zmagala Krožna rečiška pot, pri kateri je bila obnova precej obsežna. Odseku poti, na katerem je bilo pred tem vgrajeno veliko stopnic in je že bil dodobra načet z erozijo, so znižali naklon in dodali precej ključev, tako da je pot zdaj z dosti manj stopnicami tudi bolj prijazna in varnejša za vse uporabnike ter hkrati obstojnejša v smislu erozije.

Leta 2018 pa je zmagala krožna pot Planina Blato – Planina pri Jezeru – Planina Dedno polje – Vrata (pod Zelnarico) – Prehodavci – Dvojno jezero – Štapce – Ovčarija – Planina pri Jezeru – Planina Blato, ki združuje dve lepi pohodni izkušnji iz osrčja Julijskih Alp: pot po bohinjskih planinah s pohodno potjo po čudovitem visokogorju, kot ga ponuja Dolina triglavskih jezer.

Pomagajte izbrati svojo najljubšo planinsko pot – da bo pot v hribe varna in bolj prijazna za vse planince. Hkrati vas vabimo k spremljanju tradicionalne akcije Očistimo gore, v kateri Zavarovalnica Triglav že več kot desetletje združuje ljubitelje gora in čiste narave.

