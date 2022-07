Kako se to poletje izogniti slabi volji na letališču

Po dveh letih negotovosti, povezanih z epidemijo covida-19, je turizem spet doživel popolni razcvet. Potniki so spet željni novih avantur, turistični aranžmaji se prodajajo kot za med, letališča so spet zaživela. Prav ta množična potovalna mrzlica je delno kriva za kaos na letališčih. Letalske družbe pa novonastale težave pripisujejo tudi kroničnemu pomanjkanju osebja.

Vendar brez skrbi. Še vedno lahko potujete brezskrbno – pomembno je le, da se primerno pripravite in prilagodite novim okoliščinam.

Redno preverjajte obvestila letalske družbe

Bodite pripravljeni na spremembe ali odpovedi poletov, zato spremljajte obvestila letalske družbe, s katero potujete. Nekatere družbe so za letošnje poletje napovedale celo nekaj dni stavke, preverite, ali ni tudi vaša med njimi. Priporočljivo je tudi, da ob rezervaciji zavarujete letalske vozovnice.

FOTO: Depositphotos

Opravite prijavo na let že doma

Da bi se izognili nepotrebnemu dodatnemu čakanju v vrsti, lahko prijavo opravite doma, najbolje kar dan pred odhodom.

Pridite pravočasno

Raje si vzemite kakšno uro več kot po navadi, kot pa da bi po nepotrebnem zaradi neskončne gneče morali loviti zadnje sekunde pred vzletom. Čakanje na letališču si lahko popestrite s programom LoungeKey.

Samo ročna prtljaga

Hitreje se boste vkrcali in hitreje boste lahko zapustili letališče. Poleg tega se boste tako izognili, da bi se vaša prtljaga izgubila in ostala na letališču.

Predajte se luksuznemu razvajanju s programom LoungeKey

S svojo SKB Visa Platinum kreditno kartico si lahko na svojih potovanjih pričarate luksuzna doživetja in se hkrati izognete kaosu, ki to poletje vlada na letališčih. Čakanje na letališčih bo namreč dobilo čisto novo dimenzijo, saj s programom LoungeKey pridobite popolno razvajanje na več kot 1100 letališčih. Za vse ugodnosti salona plačate le 28 EUR/osebo, saj vam SKB Visa Platinum kreditna kartica omogoča do 50 % popusta.

V treh korakih do luksuznih letaliških doživetij 1. Na spletni strani www.loungekey.com/skb izberite želeno letališče in poiščite vse informacije o letališkem salonu, ponudbi hrane in pijače ter druge ugodnosti, ki vam polepšajo čas na letališču. 2. Ob vstopu v izbran letališki salon pokažite svojo SKB Visa Platinum kreditno kartico. 3. Uživajte v luksuznem letališkem doživetju. Skupaj z imetnikom SKB Visa Platinum kreditne kartice lahko v salon po akcijski ceni 28 EUR/osebo vstopijo tudi vsi družinski člani, za otroke do 6. leta pa je vstop v salon večinoma brezplačen.

Spoznajte vse ugodnosti programa LoungeKey

Program LoungeKey prinaša še številne druge ugodnosti. Ustvarite si račun na spletni strani LoungeKey in si z registracijo zagotovite dostop do dodatnih ugodnosti programa LoungeKey. Na telefon si naložite tudi mobilno aplikacijo LougeKey, kjer so zbrane tudi vse informacije o letaliških salonih, preverite pa lahko tudi ponudbe in s QR kodo dostopate do dodatnih storitev (npr. wellnes, spa).

Še nimate SKB Visa Platinum kreditne kartice?

SKB Visa Platinum kreditna kartica je del MOJ L paketa pri SKB banki d.d. Ljubljana in vam poleg luksuznih letaliških doživetij omogoča še vrsto drugih ugodnosti:

obročni nakup do 24 obrokov

odloženo plačilo do 30 dni brez obresti

brezplačna dodatna zavarovanja

brezplačno Zavarovanje kartic plus

možnost predčasnih poplačil obveznosti

številne Platinum ugodnosti in popuste

Vas zanima več? Vse informacije o Platinum ugodnostih, ki vam jih prinaša vaša SKB Visa Platinum kreditna kartica, najdete na https://www.skb.si/sl/akcije/lounge-key2.

