Mesto, ki nikoli ne spi, se z božično bleščavostjo dviga iz pandemije

»Biznis not gud!« je v polomljeni angleščini potožil možak za stojnico s kapami in šali pred parkom Battery na skrajnem južnem koncu Manhattna. Panamčan po rodu je med brskanjem za kosi melone v plastičnem lončku nadzoroval mladega sodelavca, ki je turistu zaračunaval kapo z napisom New York. Po tragičnem in gospodarsko katastrofalnem prvem letu pandemije so se ameriškemu velemestu ravno nakazovali lepši časi, a je novi sev omikron v turistične delavce in druge prebivalce spet naselil nekaj strahu.