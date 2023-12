Mesto stare elegance in silvestrovanja po škotsko

V nadaljevanju preberite:

Edinburg, mesto z nekaj več kot pol milijona prebivalcev, je trinajsti na lestvici največjih mest v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Hkrati je drugo najbolj obiskano turistično mesto v kraljestvu. V soboto se bo tam začelo tridnevno silvestrovanje Hogmanay, poimenovan po škotski besedi za zadnji dan v letu. Poteka od leta 1993 in traja tri dni: 30. decembra je med drugim pohod z baklami, 31. decembra so ulična zabava, koncerti in ognjemeti, 1. januarja pa manjše zabave na javnih površinah, ki pritegnejo zlasti družine z otroki. Letos vabijo z besedami: Pridite in pokazali bomo svetu, kako se zabava.