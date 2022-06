Na dobrodelni dražbi tokrat vina 37 vinarjev

Tudi letošnje Dneve odprtih kleti Brda, ki bodo 11. in 12. junija, bo oplemenitila dobrodelna dražba vin. Začela se je že v ponedeljek in bo trajala do 7. junija, na njej pa sodeluje 37 vinarjev, ki so ponudili 39 kartonov svojih vin, letos so prireditelji dodali še sliko mlade lokalne umetnice Gaje Velušček. Izkupiček dražbe bodo v sodelovanju z Rotary klubom Medana – Goriška namenili socialno najbolj ogroženim družinam in nadarjenim otrokom iz lokalnega okolja.

Dobrodelna dražba vin je del Dnevov odprtih kleti v Brdih peto leto, saj si želijo, da bi nekaj prispevali v lokalno okolje, je povedal Dani Strehar iz agencije Kontrabant Adwineture. Doslej so sodelovali z različnimi ustanovami, kot sta fundaciji Vrabček upanja in Mali vitezi, saj se je za to ponudila priložnost, letos pa so se povezali z domačim rotarijskim klubom in upajo, da bodo sodelovali tudi v prihodnjih letih.

Izkupiček dražbe bodo razglasili na Dnevih odprtih kleti. FOTO: Kontrabant Adwineture

Na dražbi zberejo vsako leto nekaj več sredstev. Na prvi – takrat so dražili posamezne steklenice – se je nabralo tisoč evrov, predlanskim in lani že po okoli štiri tisoč in več. Za letos pričakujejo rekorden znesek, saj (kot na Dnevih odprtih kleti) sodeluje tudi največ vinarjev, 37, vsega skupaj z 39 kartoni vina (dva je prispevala Klet Brda, enega je doniral rotarijski klub), dodali pa so še umetniško delo Gaje Velušček, ki je posebej za to priložnost nastalo ob odkrivanju skritih briških poti in kleti. Izklicna cena za karton vina je 90 evrov, za sliko 270.

Zdaj imajo dražitelji še teden dni časa, da na spletni strani agencije Kontrabant postavljajo ponudbe. Če je njihova cena presežena, jih o tem obvestijo in tako dobijo možnost, da jo dvignejo. Izkupiček dražbe bodo razglasili na Dnevih odprtih kleti, ko bodo zmagovalci na dražbi tudi lahko prevzeli svoja vina. Vstopnina za oba dneva, ko bodo odprte kleti, je 35 evrov, samo za nedeljo 28, je še mogoče prebrati na spletni strani agencije Kontrabant Adwineture, ki sicer vse leto sodeluje z lokalnimi vinarji in ponuja različna doživetja v Brdih, kot sta vinski safari ali večerja v brajdi.