Na Ljubljanski grad v časovni stroj in na oddih

Število obiskovalcev Ljubljanskega gradu iz leta v leto narašča, lani so jih našteli skoraj 1,3 milijona, ki so jih popeljali na več kot tisoč vodenih ogledov. Nad Ljubljano se je lani večno zaobljubilo 324 parov, v grajskih prostorih pa je skoraj vsak dan v letu potekal kakšen dogodek (bilo jih je 319). Samo osrednjo poletno razstavo fotografij Jake Ivančiča si je ogledalo več kot 40.000 ljudi.

Na gradu sicer v prvih mesecih leta vlada bolj kot ne zatišje pred množicami, te začnejo naraščati predvsem po veliki noči, vrhunec pa turistični obisk doseže julija in avgusta, drugi vrhunec nato nastopi v drugi polovici decembra in traja do svetih treh kraljev. A kot opažajo, se zadnja leta sezona razpotegne.

Med obiskovalci je skoraj 80 odstotkov tujcev, prevladujejo Italijani, Nemci, Američani, Britanci in Hrvati, domačine pa na turistično točko nad glavnim mestom pritegnejo kulturno-umetniške vsebine. Za najbolj obiskana doživetja štejejo Časovni stroj, Grajski pobeg in Virtualni grad, povzema Marko Brunskole, pomočnik direktorice za področje poslovanja in kulturno-umetniškega programa.

»Naš paradni produkt je Časovni stroj, med drugim priljubljen zato, ker se ga udeležujejo tudi učenci tretje triade in srednješolci. Lani smo ga nadgradili še s kulinarično izkušnjo Kulinarični časovni stroj, ki jo je strokovna javnost odlikovala z nagrado sejalec, s katero Slovenska turistična organizacija spodbuja inovativnost v slovenskem turizmu. Prav tako je bila uvrščena v zbirko Edinstvena doživetja Slovenije,« je spomnil sogovornik.

Naš paradni produkt je Časovni stroj, pravijo v zavodu Ljubljanski grad. FOTO: Marko Feist

Z grajskim vodnikom in nastopi kostumiranih likov je mogoče odpotovati skozi šest ključnih obdobij, ki so zaznamovala zgodovino Ljubljanskega gradu in Ljubljane, na vsaki časovni postaji pa sledi pokušanje sodobno reinterpretiranih reprezentativnih jedi iz posameznih obdobij z izbrano vinsko spremljavo. Recepte za ta šesthodni meni so prispevali chefi Igor Jagodic (Restavracija Strelec in Grajska vinoteka Strelec, znova nagrajeni z Michelinovo zvezdico) ter Luka Jezeršek in Ana Šušteršič (Gostilna na gradu in Grajska kavarna).

Na grad kar za tri dni

V toplejši polovici leta že nekaj let ponujajo večerjo v grajskem vinogradu, prav tako s podpisom chefa Jagodica, lani so uvedli še piknik med grajskimi trtami, ki je prav tako izobraževalna in kulinarična izkušnja, toda pri tem so zelo odvisni od vremena, in kadar je slabo, odpade. Izobraževalno-uprizoritveni program, ki ga snujejo z najslavnejšim grajskim prebivalcem, grajsko podgano Friderikom, bodo letos nadgradili že v abonma, po Brunskoletovih besedah pa širijo dejavnosti tudi na grajski grič.

Pred poletjem bodo predstavili novo izkušnjo, podobno Grajskemu pobegu oziroma escape roomu, se pa še odločajo med dvema temama, obe sta prav tako povezani z zgodovino gradu. »Skozi vse vsebine si želimo obiskovalce seznanjati predvsem z našo kulturno dediščino, s temi vsebinami pa pritegnemo še en segment obiskovalcev, ki ga sicer ne bi,« dodaja.

V prvih mesecih leta na gradu sicer vlada bolj kot ne zatišje pred množicami, te začnejo naraščati predvsem po veliki noči. FOTO: Tomi Lombar

V ponudbi pritegne pozornost tridnevno romantično doživetje, imenovano Mestni oddih med grajskimi zidovi in trtami, ki je tudi njihovo najdražje (stane 635 evrov); predlani so namreč pridobili svoje namestitvene kapacitete v apartmajih Na Stolbi. Kot je povedala vodja službe za odnose z javnostmi Janja Rozman, so ga razvili pred lansko glavno sezono in ga tudi izvedli.

»Pozneje smo sicer imeli nekaj povpraševanja, vendar ga žal nismo mogli izvesti, saj so bile namestitve že prej rezervirane. Največje povpraševanje po prenočitvah je prav za konec tedna, zato smo potencialno zainteresiranim ponudili tedaj prav tako nov produkt Piknik med grajskimi trtami,« še pojasnjuje.

Tirna vzpenjača je samo lani prepeljala 575.222 obiskovalcev in ob tem dosegla nov mejnik – v juliju je prepeljala že šestmilijontega potnika od začetka obratovanja. FOTO: Igor Zaplatil

Lani so poleg obnove še zadnjega neobnovljenega prostora znotraj obzidja – Kazemat, kjer je do letošnje jeseni postavljena prostorska projekcija del slovenskih impresionistov V objemu impresionizma, prenovili vstopni most, Gostilno na gradu, tehnično in vsebinsko pa tudi Virtualni grad, kar je prineslo 46-odstotno povečanje obiska v primerjavi z istim obdobjem leto prej. Letos se bodo posvetili pripravi projektov za ureditev Grajske planote, vzdrževalna dela čakajo Razgledni stolp in Grajsko dvorišče.

»Sicer pa bo naša osrednja razstava razstava del mednarodno uveljavljenega oblikovalca Tomata Koširja, grad bo tudi eno izmed prizorišč Grafičnega bienala Ljubljana, ki letos praznuje 70-letnico, v Kazematah pa bo v središču slovenska ilustracija, ko bomo z Mladinsko knjigo zaznamovali njihovo 80-letnico delovanja,« sta sklenila pogovor sogovornika.