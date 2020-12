Načrtujte zdaj – potujte, ko bo spet mogoče

Očarljiva mesta s seznama svetovne kulturne dediščine

Nežidersko jezero je znano po pestri flori in favni. FOTO: Austrian National Tourist Office/martin Steinhalter

Smučanje in zimski športi

Smučarski užitki za vso družino v Zillertalu FOTO: Andi Frank

Tek na smučeh v Zilltertalu FOTO: Andi Frank



Vrhunska umetnost za navdušence

Dvorec Belvedere, kjer je na ogled Klimtov Poljub FOTO: Vienna Pass/bernhard Luck

Oddih v neokrnjeni naravi

Achensee FOTO: Achensee Tourismus

Nepozabna kulinarična doživetja

Linška torta FOTO: Linz Tourismus

Počitnice v Avstriji.



Tudi pri naših sosedih se vas že veselijo. Avstrija od nekdaj velja za zibelko kulture, prefinjenosti in uživanja življenja. Tudi po zaslugi bogate imperialne preteklosti so Avstrijci ponosni na pokrajinsko, kulinarično in navsezadnje etnično raznolikost ter svoje arhitekturne, umetnostne, znanstvene in gospodarske dosežke, ki jih z veseljem delijo in o njih širijo glas. Le lučaj od Slovenije je tako Avstrija nadvse zanimiva turistična destinacija, katere vrata so za obiskovalce venomer na široko odprta in ki komaj čaka, da vam pokaže in ponudi, kar ima.Za čas, ko bomo lahko spet nemoteno potovali, smo za vas pripravili seznam petih stvari, ki jih ne gre zamuditi ob obisku Avstrije Zgodovinska, arhitekturno privlačna in vsebinsko polna mesta so ena glavnih značilnosti Avstrije in zaradi svojih posebnosti so se številna znašla tudi na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Nam najbližji je– podoba njegovega starega mestnega jedra izvira iz različnih obdobij, njegov zaščitni znak pa so oranžne strehe stavb. Središče mesta očara tudi na cesarskemin v baročnem; izjemno slikovito je mestece, ki so ga Kitajci replicirali. Od pokrajinskih znamenitosti izstopata pokrajinain prostrano, letoviškipa se ponaša s prvo gorsko železnico na svetu, ki velja za vrhunski inženirski dosežek.Zaradi številnih jezer, pohodniških poti, hribov pa tudi alpskih vrhov je Avstrija kot nalašč za vse vrste športnega udejstvovanja. A to vsako leto doseže vrhunec pozimi, v, ki na njena pobočja privabi tako domače kot tuje goste. Odprtje sezone, ki se vsako leto zavleče pozno v pomlad, pospremijo številni dogodki in prireditve.Nič manj razigrano ni po smučanju, ko nastopi čas za sprostitev v restavraciji, baru, udobnem salonu, termah ali velnesu. Za tiste, ki na smučarski oddih prihajate z otroki, so na voljo tudi manjša središča za družine; preizkusite se lahko tudi v sankanju na dolge proge ali teku na smučeh. Zillertal, Mölltal, Gerlitzen in druga (ledeniška) smučišča bodo počakala na vas! Avstrija je zelo naklonjena kulturi in umetnosti in je dom številnih uglednih umetniških institucij, kot so dunajska opera, Burgtheater,in podobne. V zadnjem lahko občudujete monumentalna dela svetovno znanih umetnikov iz vseh zgodovinskih obdobij, med katerimi izstopajo velikani, kot so Tizian, Rafael, Rubens, Rembrandt, Velazquez; pohvali pa se lahko tudi z največjo zbirko Breughlovih del na svetu.Dunajskase ponaša z eno najpomembnejših grafičnih zbirk na svetu, v kateri je tudi sloviti Poljski zajec nemškega renesančnega slikarja Albrechta Dürerja. V čudovitem dvorcuje na ogled ena najslavnejših slik z začetka 20. stoletja, Klimtov Poljub iz obdobja dunajske moderne oziroma secesije, še več njegovih del pa najdete v, posvečenemu prav temu obdobju, v katerem je deloval še en znamenit avstrijski slikar, ekspresionist Egon Schiele.Avstrija resda nima morja, ima pa številna (ledeniška) jezera, v katerih se je moč kopati, in termalne vrelce, na katerih so zrasla zdravilišča in velnesi, ki pogosto ponujajo sproščujoč pogled na gore ter poskrbijo za telo in duha.Večina jezer v Avstriji je tako čistih, da je voda iz njih pitna. Med najbolj znanimi kopališkimi jezeri so Nežidersko, Rechnitz, Rauchwarter Badesee in Königsdorf; med nam najbližjimi pa sta na primer Vrbsko in Baško (Faakersee) na Koroškem. Odpravite se lahko tudi na potep v katerega od šestih narodnih parkov, ki so bili pred kratkim razglašeni za varstvena območja in ponujajo možnosti za pohodništvo, kolesarjenje … Na kar 146 igriščih za golf, razpršenih po vsej državi, pa boste na svoj račun prišli tudi nadobudni golfisti.Saj poznate tisti rek, da je gostilna gotovo dobra, če so pred njo parkirani italijanski avtomobili? Enako lahko rečemo za avstrijske, ki pri nas dobro vedo, kje se dobro jé. In tudi mi v Avstriji ne moremo zgrešiti, saj njihovo kulinariko tako kot našo bogatijo številni regionalni pa tudi zunanji vplivi, piko na i pa jim dodajo vrhunska domača vina in tako imenovani sekt, ki je avstrijska verzija penečega se vina.Avstrijska kulinarika je tako veliko več kot tradicionalni in univerzalni dunajski zrezek, jabolčni zavitek in Sacherjeva torta ter zaradi obsega nekdaj veličastne in raznolike monarhije Avstrijci pogosto še sami ne vedo, od kod točno izvirajo vse te njihove izvrstne jedi.Prav tako kot v dobri hrani in pijači pa uživajo tudi v kavarnah, ki so eden najpomembnejših stebrov njihove kulture. Po njihovem vzoru smo tako imenovane dunajske kavarne, kakršna je tista v Grand hotelu Union, prevzeli tudi mi – tradicionalen artnouveaujevski dekor, izbrana ponudba, značilno urejeni natakarji, tudi živa glasba – in so v preteklosti veljale za zbirališče meščanov in intelektualcev.