Apple toži Evropsko unijo

Apple se bo pritožil na, po lastnih besedah, »kazen brez primere« v višini 500 milijonov evrov, ki mu jo je naložila Evropska unija. Kot poročajo tuji mediji, v tehnološkem velikanu menijo, da odločitev evropske komisije »daleč presega zahteve zakona«. S to potezo se je že tako napet spor med ameriškim podjetjem in evropskimi regulatorji zaostril ter preselil na sodišče.

Kazen, ki so jo pri evropski komisiji napovedali aprila, je posledica kršitev določil novega evropskega akta o digitalnih trgih (DMA). Očitek se nanaša na to, da Apple razvijalcem aplikacij s svojimi omejitvami v trgovini app store ni dovolil, da bi uporabnike neposredno obveščali o cenejših ponudbah ali drugačnih pogojih nakupa, ki so na voljo zunaj njegovega ekosistema.

Strokovnjaki so Applovo potezo pričakovali. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

»Kot bo pokazala naša pritožba, nam evropska komisija narekuje, kako naj vodimo svojo trgovino, in nam vsiljuje poslovne pogoje, ki povzročajo zmedo pri razvijalcih in so slabi za uporabnike,« so pri Applu zapisali v izjavi. Dodali so, da so nekatere spremembe v poslovanju že uvedli, da bi se izognili morebitnim dnevnim kaznim, a bodo zdaj »dejstva predstavili sodišču«.

Regulatorju so očitali tudi, da med pogovori spreminja pravila igre, in zatrdili, da so »nepošteno tarča« ter da jih silijo, da svojo tehnologijo oddajajo brezplačno.

Apple je pred kratkim v Evropski uniji že uvedel nekatere spremembe. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Na drugi strani pri evropski komisiji ostajajo odločni. Tiskovni predstavnik je za BBC potrdil, da so seznanjeni z Applovo pritožbo in da bodo svojo odločitev branili na sodišču. Henna Virkkunen, izvršna podpredsednica komisije za tehnološko suverenost, je že ob izreku kazni poudarila, da so podjetja, kot je Apple, spodkopavala ključna načela akta o digitalnih trgih, katerega namen je omogočiti svobodno poslovanje in izbiro za potrošnike.

»Zaradi številnih omejitev, ki jih je uvedel Apple, razvijalci aplikacij ne morejo v celoti izkoristiti prednosti alternativnih distribucijskih kanalov zunaj trgovine app store,« so zapisali v aprilski utemeljitvi.

Henna Virkkunen je poudarila, da so podjetja, kot je Apple, spodkopavala ključna načela akta o digitalnih trgih. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Akt o digitalnih trgih (DMA) je prelomna zakonodaja Evropske unije, katere cilj je povečati konkurenco na spletnih trgih. Podjetjem, ki so označena kot vplivni »vratarji« na določenih področjih, nalaga strožje obveznosti, za kršitve pa predvideva visoke kazni, ki lahko dosežejo do deset odstotkov letnega svetovnega prometa. Kazni, izrečene Applu in Meti, so bile prve po uveljavitvi tega akta.

Strokovnjaki so Applovo potezo pričakovali, je za BBC povedal tehnološki analitik Paolo Pescatore, in dodal, da je poteza tudi precedens za druge. Izrazil je razočaranje, ker se bo zadeva zdaj reševala v »dolgem in javnem sodnem postopku«.

Kazni, izrečene Applu in Meti, so bile prve po uveljavitvi akta o digitalnih trgih. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Kritiki Applovih praks, kot sta podjetji Epic Games in Spotify, že dolgo opozarjajo na omejitve v trgovini app store, ki jim otežujejo obveščanje o alternativnih načinih plačila in jih silijo v plačilo Applove provizije, ki običajno znaša od petnajst do trideset odstotkov.

Kot še piše Bloomberg, je Apple pred kratkim v Evropski uniji že uvedel nekatere spremembe, da bi se uskladil z zahtevami, med drugim novostopenjsko strukturo provizij. Kljub temu v podjetju trdijo, da ta pristop, ki naj bi ga zahtevali regulatorji, povzroča več zmede tako med uporabniki kot med razvijalci.

Applov prvi mož, Tim Cook, je glede kazni EU potožil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. FOTO: Leah Millis/Reuters

Celoten spor ima tudi širšo, politično razsežnost. Strogo urejanje velikih ameriških tehnoloških podjetij, ki ga izvaja EU, je pritegnilo pozornost administracije predsednika Donalda Trumpa. Ta je tovrstne kazni označil za »obliko obdavčitve«, po poročanju BBC pa mu je o tem potožil tudi Applov prvi mož, Tim Cook.