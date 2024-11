Od medvedkove poti do dinozavrovih stopinj

Tematskih poti za otroke, ki so seveda nadvse zanimive in poučne tudi za odrasle, je po Sloveniji veliko. Na eno od njih, ko smo iskali odtise dinozavrovih stopal na Medvedjem Brdu, smo naleteli naključno. »Ne vem, nisem od tu, se bom pa pozanimala,« je bila jasna natakarica v tamkajšnji gostilni Tavžentroža, ko smo spraševali, kje bi našli odtise dinozavrov, stare milijone let.

Prijazna gospodična se je vrnila z informativnim listom, na katerem je bil tudi zemljevid Medvedkove krožne poti po Medvedjem Brdu. Začne se pri mejnem kamnu, tik čez cesto, kjer je med obema vojnama potekala meja med Jugoslavijo in Italijo. Čeprav je v nadaljevanju pot dobro označena (sledite malim rumenim puščicam), je začetek zapleten, saj kljub zemljevidu ni povsem jasno, v katero smer je treba kreniti. Prava smer bo mimo gostilne in naprej proti desnemu ovinku, ko gre cesta precej navkreber. Pred ovinkom levo, čez dvorišče hiše in naprej po makadamski gozdni cesti.

Igre, ki gredo vedno bolj v pozabo ... FOTO: Mitja Felc

Koliko časa vam bo vzela tri kilometre dolga krožna pot, je odvisno predvsem od aktivnosti na vsaki od desetih točk oziroma postaj. Na večini so zapisana navodila za otroške igre, ki so zaradi naglega razvoja tehnologije šle bolj kot ne v pozabo. Zato bo še bolj zabavno, če se na pot poda več otrok. Uro ali dve boste tako lahko uživali v naravi, si pri izviru potočka natočili čisto vodo, se učili pravilnega vedenja v naravi in zaradi informativnih tabel tudi marsikaj novega izvedeli.

Da je motivacija še večja, na točkah ob poti zbirate črke, z geslom pa potem otroci v gostilni Tavžentroža ali na kmetiji Pr' Šinkovc dobijo medaljo za prehojeno pot in trud. Na omenjenih lokacijah prevzamete tudi list z zemljevidom, seveda gre samo med obratovalnim časom. Gesla ne bomo razkrili, lahko pa potrdimo, da se tako v gostilni kot na kmetiji lahko kaj dobrega domačega poje. Po okrepčilu smo se odpeljali nekaj kilometrov naprej in potem šli nazaj za kar okoli 220 milijonov let.

Sled večje race

Številka točke, črka in navodila za igro FOTO: Mitja Felc

V smeri kažipotov proti Godoviču sicer naletite tudi na usmerjevalne table Dinozavrove stopinje, kje natančno skreniti s ceste, pa vseeno vprašajte kakšnega domačina, saj te oznake ni.

Z glavne ceste je do stopinj le še 900 metrov hoje, parkirate lahko pri bližnji kmetiji oziroma se v neposredno bližino lahko celo zapeljete z avtom. Tam gre lažje, kajti informativna tabla natančno pokaže, kje je v apnencu ohranjenih šest stopinj nekdanjih vladarjev tamkajšnjega območja, kjer pa je še pred njimi vse preplavljalo morje.

In ravno zaradi mehke usedline, ki je ostala, ko je morje odteklo, danes lahko občudujemo edinstvene sledi v Sloveniji, čeprav so te (vsaj tako pravi tamkajšnji zapis) tudi na Planini nad Vrhniko, pri razglednem stolpu.

Naravna vrednota Sledi na Medvedjem Brdu so med domačini dolgo veljale za »medvedove tace«. Danes je ta edinstveni geološki profil naravna vrednota državnega pomena.

Na drugi točki si lahko natočite izvirsko vodo. FOTO: Mitja Felc

Morda je kdo presenečen, ko ugotovi, da ne gre za gromozanske odtise, ampak je bolj videti, kakor da je sled pustila kakšna večja raca. Znanstveni dokazi sicer tudi pravijo, da je šlo za dinozavra v velikosti današnjega človeka. Bil je dvonožen (sledi so premalo ohranjene, da bi lahko natančneje določili, za katero žival gre), vandral pa je ob obali takratnega morja.

Druge podrobnosti seveda niso znane, se je pa vsekakor potrudil, da je še kako opozoril nase. Stopinje imajo premer kakšnih 15 centimetrov, so pa vsako leto manj vidne in z desetletji, morda več, bo izginila tudi ta na milijone let stara zapuščina. Marsikdo se vpraša, zakaj zdaj bledijo, če so zdržale toliko časa. Razlog je preprost, do pred nekaj desetletji so bile varne pred zunanjimi vplivi, odkar so jih odkrili in odstranili zemljo, da so lepo vidne, nanje še kako vpliva vse mogoče vreme, ki razumljivo pusti posledice ...