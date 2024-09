Ne premišljuješ, ali boš šel ali ne, samo greš

V nadaljevanju preberite:

Peter Krajnik je spoznal, da se najbolje počuti med hojo, zato vsak dan dve uri pešači na delo, dve uri in pol pa se vrača domov, v Zapreval sredi starovrškega smučišča. Avto je podaril prijatelju, pripešačil iz Nizozemske, začel še kolesariti, bicikliral do Baltika in v Skandinavijo, na Portugalsko ... Z nikomer ne tekmuje, nima cilja, samo natanko ve, na kateri poti skozi življenje mu je najbolj prijetno.