Od Njegoša do Tare

»Ne morete dobiti zajtrka tako zgodaj. Strežemo šele med 8.30 in 10. uro,« nam odvrne upravnik hotela Ivanov Konak v narodnem parku Lovčen, ko se zvečer menimo, kako zgodaj bi lahko odrinili proti vrhu kultnega hriba, na katerem počiva največji poglavar, pesnik, filozof, vladika in ponos Črnogorcev Petar II. Petrović Njegoš. Ker je za opoldan napovedan dež, zjutraj pa sije sonce brez oblačka, se odpraviva že pred 8. uro zjutraj z avtom proti vrhu.



»Kud ste poranili, Slovenci,« je nejevoljen možakar, ki prodaja vstopnice in se s kolegom, vodnikom po mavzoleju, ravno pripravljata, da popijeta jutranjo kavico, medtem ko julijsko sonce že ob osmi uri nabija v naše glave na 1749 metrih nadmorske višine. Od vratarnice do mavzoleja je še natančno 461 stopnic, kar znese kakih 120 metrov udobnega višinskega vzpona. Razlog za glasno godrnjanje obeh čuvajev mavzoleja zveza takoj: Mavzolej odprejo šele ob deveti uri zjutraj, samo Slovencem lahko pade na pamet, da vpadejo že eno uro prej.