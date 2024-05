Osem najlepših destinacij za poletje: rajske plaže in skrivnostni zalivi

Še vedno niste našli počitniške destinacije, ki bi vam naježila kožo? Brez skrbi, za vas smo pripravili veličasten izbor nepozabnih osem, ki bodo nedvomno očarale vse ljubitelje morja, sonca in neokrnjene narave. In da bo izkušnja na poti še bolj izpopolnjena, ne pozabite na nove pametne telefone Samsung Galaxy S24 serije.

Amalfijska obala, Italija

Positano, Amalfijska obala. FOTO: Depositphotos

Počitnice na legendarni Amalfijski obali so nedvomno sinonim za prvovrstno razvajanje v slogu italijanske dolce vite – romantični razgledi, tradicija, morje, vrhunska kulinarika in odlično podnebje. Za Amalfijsko obalo so značilni slikoviti klifi, očarljivi zalivčki, barvite hiše in zgodovinska mesta. Pokrajina ponuja dramatične poglede in kristalno čisto morje.

Vzemite si čas in ujemite ritem tamkajšnjega življenja, sprehodite se po ozkih ulicah obmorskih mest, pomešajte se med domačine in preizkusite njihove specialitete – od testenin, morskih dobrot do legendarnega limoncela.

Namig: Podaljšajte svojo italijansko avanturo po obali pokrajine Kampanija in obiščite še njeno glavno mesto Neapelj, sprehodite se do Pompejev in osvojite Vezuv.

Santorini, Grčija

Santorini FOTO: Depositphotos

Prizori in panorame z otoka Santorini so nedvomno najbolj prepoznavni – znan po svojih belih hišah z modrimi kupolami, ki se dvigajo nad azurnim Egejskim morjem, je postal najbolj prepoznaven grški otok na svetu.

Poleg poležavanja na plažah, kot sta Kamari in Perissa, lahko raziskujete starodavne ruševine mesta Akrotiri ali pa uživate v vrhunskem vinu iz lokalnih vinogradov. Uživajte v spektakularnih sončnih zahodih in romantičnih sprehodih ob obali.

FOTO: Samsung

Azurna obala, Francija

Villefranche-sur-Mer, Azurna obala. FOTO: Depositphotos

Azurna obala (Côte d'Azur) je sinonim za eleganco in prestiž. Zaradi kristalno čistega morja, razvpitih mest in slikovitih vasi je ta destinacija izjemno privlačna.

Če iščete glamur, potem vsekakor obiščite Nico, Cannes in Saint-Tropez, če pa na svojih počitnicah iščete mir in pristen stik z lokalnim okoljem, predlagamo obisk manjših vasi, kot so Eze, Vilafranche-su-Mer in Antibes.

Costa Brava, Španija

Lloret de Mar Costa Brava. FOTO: Depositphotos

Costa Brava slovi po čudovitih zalivih, peščenih plažah, kristalno čistem morju in živahnih obalnih mestih. Poleg naravnih lepot je regija bogata tudi z zgodovino in kulturo.

Obiščite slikovita mesta, kot sta Tossa de Mar in Cadaqués, kjer je živel in ustvarjal Salvador Dalí. Izbirate lahko med številnimi aktivnostmi, od pohodništva po obalnih poteh do obiska muzejev in galerij.

FOTO: Samsung

Algarve, Portugalska

Plaža Marinha, Algarve FOTO: Depositphotos

Dolge peščene plaže, dramatične pečine in skrivnostnimi zalivi – vse to in še več boste našli v Algarvu. Plaže, kot sta Praia da Marinha in Praia da Rocha, ponujajo razglede za razglednice.

Algarve lahko raziščete tudi z vlakom, saj proga povezuje Lagos na vzhodu z Vilo Real de Santo António na zahodu, s postanki v Portimãu, Tunesu, Faru in Taviri. Lahko tudi ujamete vlak iz Lizbone.

Menorka, Španija

Plaža Macarelleta, Menorca. FOTO: Depositphotos

Menorka je del Balearskih otokov, vendar slovi po tem, da je manj oblegana kot sosedi Majorka in Ibiza. To je idealna destinacija za vse, ki bi se radi na počitnicah nekoliko umaknili od vsakdanjega vrveža in poiskali pristen stik z naravo.

Menorka ima več kot 120 plaž, od peščenih zalivov do skalnatih obal. Cala Macarella in Cala Mitjana sta med najbolj priljubljenimi. Otok je tudi raj za ljubitelje pohodništva in kolesarjenja, saj ponuja številne urejene poti.

FOTO: Samsung

Madeira, Portugalska

Madeira FOTO: Depositphotos

Madeira, znana kot »otok večne pomladi«, ponuja čudovite pešpoti, dramatične pečine in bujne gozdove. Ta portugalski otok v Atlantskem oceanu je priljubljena destinacija za tiste, ki iščejo aktivne počitnice.

Otok je znan po levadah, sistemu namakalnih kanalov, ob katerih potekajo čudovite pohodniške poti. Cabo Girão, eden najvišjih klifov na svetu, ponuja spektakularne razglede na ocean. Poleg tega je Madeira znana po svojih botaničnih vrtovih in cvetočih parkih. Vsekakor predlagamo tudi obisk glavnega mesta Funchal, kjer lahko raziskujete tržnico Mercado dos Lavradores in uživate v lokalnih specialitetah ter znamenitem madeirskem vinu.

FOTO: Samsung

Sicilija, Italija

Marzamemi, Sicilija FOTO: Depositphotos

Sicilija, največji sredozemski otok, je pravi italijanski zaklad. Tukaj boste imeli občutek, da se je čas ustavil in da življenje poteka na počasnejših obratih. Na otoku se boste lahko predali ležernosti bivanja v kakšnem obmorskem mestecu, se pognali na lov na brezčasne zgodovinske kraje, uživali v številnih trekinških poteh in občudovali impresivne arheološke najdbe.

Obvezen postanek je nedvomno tudi vulkan Etna. Vsekakor morate pokusiti lokalne jedi, kot so arancini, kanoli in sveži morski sadeži, ki so pomemben del sicilijanske kulinarične dediščine.

