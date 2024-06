Rim: darilo iz rok ljudi, ki so mrtvi, a ne bodo nikoli umrli

V nadaljevanju preberite:

Rim je veliko, kaotično mesto, a tudi tam so območja, kjer se zdi, da se je čas ustavil. Hrup mestnega središča in promet, ki je bil vedno težava, zdaj pa je smrtno nevaren za vsakogar, sta sicer blizu vseh tistih ulic, ki še imajo pridih starodavne in začarane vasi, kjer se vsi poznajo in se bogataši družijo z obrtniki, vzdušje pa je čarobno in pridušeno. Za hišnimi vrati – tam so vrtovi in dvorišča minulih časov. In avtomobili na ozkih ulicah – vsi prav lepo obtolčeni.