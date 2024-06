Virtualna vodnica Alma govori sedem jezikov 24 ur na dan

Več kot 615 milijonov parov ušes lahko na zvočni pretočni platformi spotify že dva tedna posluša zvoke Slovenije. Na spletnem mestu Slovenia.info svetovnim popotnikom v sedmih jezikih svetuje virtualna in z umetno inteligenco podprta svetovalka Alma, prav tako se Slovenija na novem spletnem mestu odslej predstavlja kot športna destinacija. S temi projekti Slovenska turistična organizacija (STO) nadgrajuje promocijo države kot vrhunske turistične in športne destinacije.

Kot je poudarila direktorica STO Maja Pak Olaj, je Slovenija dežela neštetih naravnih lepot in kulturnih bogastev, ki jih želijo na inovativen in privlačen način približati obiskovalcem. »Zato nenehno analiziramo trende v sodobnem marketingu in razvijamo projekte, s katerimi želimo turiste navdušiti ter v njih vzbuditi radovednost in željo po nadaljnjem raziskovanju. Izredno smo ponosni na Almo, prvo virtualno asistentko v slovenskem turizmu. V luči hitrega razvoja tehnologije umetne inteligence imamo z njo še velike načrte.«

Novo spletno mesto Slovenija – športna destinacija je, kot je dodala, stičišče povpraševanja in ponudbe in s tem pomemben kamenček v mozaiku nadaljnjega razvoja Slovenije kot vrhunske destinacije športnega turizma. Zvočne zgodbe pa bodo, kot pričakuje Maja Pak, pritegnile bolj romantične, čuječe posameznike, ki želijo sanjariti o destinaciji. »V sozvočju s sporočilom znamke I feel Slovenia, Slovenijo čutim, bomo Sloveniji zdaj lahko tudi prisluhnili, še preden jo obiščemo.«

Vprašajte popotnico Almo

Alma – njeno ime je seveda navdihnila neustrašna popotnica in pisateljica Alma M. Karlin – je virtualna asistentka, ki pomaga turistom pri odkrivanju Slovenije in njenih lepot, nastanitev in pridobivanju informacij. Najdemo jo na www.slovenia.info in je nadgradnja portala, ki velja za najzanesljivejši vir informacij in navdiha za tuje obiskovalce.

Direktorica STO Maja Pak Olaj pravi, da imajo s prvo virtualno asistentko v slovenskem turizmu še velike načrte. FOTO: Voranc Vogel

Alma deluje s pomočjo umetne inteligence, poganja jo algoritem openAI chatgpt-4 turbo. V sproščenem pogovoru v sedmih svetovnih jezikih je dostopna 24 ur na dan, sedem dni v tednu, hkrati pa lahko odgovarja na vprašanja več uporabnikov in jim pomaga, da hitreje izvedo relevantne informacije, navdihujoče zgodbe in dobijo namige za raziskovanje Slovenije. Podatke, za katere jo prosijo, poišče v bazi spletnega mesta slovenia.info in več kot 50 izbranih in preverjenih spletnih strani slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov.

Kako zveni Slovenija

Zvočne zgodbe Slovenije – Sounds Like Slovenia (Zveni kot Slovenija) so knjižnica zvočnih posnetkov, ki domujejo tako na platformi spotify kot na www.slovenia.info. Ekipa STO je za snemanje zvokov potrebovala osem mesecev, posnela jih je na 50 lokacijah po vsej Sloveniji. Posneli so jih kar 500, razdeljeni so v pet tematskih sklopov: Zvoki narave, Aktivna doživetja na prostem, Mesta in kultura, Zdravje in dobro počutje ter Gastronomija.

Poslušalci se lahko s pomočjo zvokov med mnogimi drugimi potopijo med valove Mesečevega zaliva ali sedejo pod krošnje kočevskega pragozda, se v mislih odpravijo na turno smuko s Pece, na živahne ulice Ljubljane, prisluhnejo peki potice ali doživijo pristno izkušnjo v enem od slovenskih zdravilišč.

Kot so dejali predstavniki STO, so zvoki namenjeni tujcem, ki še ne poznajo naše dežele, pa tudi tistim, ki se vrnejo v svojo domovino in Slovenijo podoživijo skozi te zvoke ter se morda spet kmalu vrnejo na obisk k nam.

Spletno stičišče športa in turizma

»Slovenija ima športno srce. Je dežela vrhunskih športnikov, ki posegajo po medaljah na najvišjih ravneh. Kdor jo obišče, vzljubi njeno naravo, športni značaj in zmagovalno miselnost. Na zelenem igrišču Evrope najdete prizorišča odmevnih športnih zgodb, razgiban poligon za priprave in rehabilitacijo vrhunskih športnikov in športnih ekip, znanje in izkušnje organizatorjev odmevnih tekmovanj. Tu so športna prizorišča z nastanitvami, zdravilišča in rehabilitacijski centri, v katerih delujejo vrhunski strokovnjaki športne medicine,« so predstavniki STO pojasnili, zakaj so se odločili za novo spletno mesto Slovenija – športna destinacija.

Spletno stičišče športa in turizma na enem mestu ponuja konkretne informacije o lokacijah športnih prizorišč s specifično opremo za posamezne vrste športa, prav tako nabor primernih nastanitev za športne priprave in drugih prizorišč v okolici izbrane lokacije. Razdeljeno je na tematske sklope, kakršni so športne priprave, dogodki, konference, rehabilitacija ..., na voljo pa je v slovenskem in angleškem jeziku.

Zainteresirane športne agencije, klubi in drugi organizatorji športnih priprav se lahko prek portala neposredno povežejo s partnerji v Sloveniji, na voljo so tudi kontakti športnih namestitev.

Pomembna je drugačnost

Spletno mesto Slovenija – športna destinacija po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana potrjuje, da je bila združitev resorjev športa, turizma in gospodarstva prava odločitev vlade: »Tako lahko počasi začnemo povezano izkoriščati vse, kar imamo v Sloveniji: neverjetne športnike, turizem in naravne danosti.« Kot je dodal, so vse digitalne predstavitve in fotografije Slovenije lepe, vendar ga še posebej veseli, da je naravni pogled še lepši.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je prav tako poudaril vrhunsko ponudbo slovenskega športa in športnega turizma in dodal, da je prav, da vse to pokažemo globalnemu občinstvu na inovativen način. »V marketingu je pomembna drugačnost. Če ponavljaš, kar delajo drugje, si obsojen na neuspeh. V Sloveniji smo v zadnjih letih naredili res zanimivo zgodbo. Ne le da je dovolj jasno strokovno segmentirana, ampak smo v njej tudi konsistentni,« je prepričan.