Naj planinska pot je Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici

Najbolj priljubljena planinska pot je letos postala Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici, ki je bila v lanskih poplavah močno prizadeta. Obnoviti jo nameravajo do sredine letošnjega avgusta, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav, ki glasovanje izvaja s Planinsko zvezo Slovenije (PZS).

»S podporo Zavarovalnice Triglav in več kot 40 markacistov Planinskega društva Kamnik bo pot predvidoma obnovljena do sredine letošnjega avgusta,« so o sedmem izboru naj planinske poti, ki je del tradicionalne vseslovenske akcije Očistimo naše gore, zapisali v Triglavu.

V letošnji izbor se je uvrstilo še pet planinskih poti, ki so bile prav tako poškodovane v lanskoletnih ujmah. Zato so v Triglavu naredili izjemo in sredstva za obnovo podarili tudi drugouvrščeni poti, to je Poti od jame Topla do Male Pece na Koroškem, za katero skrbi Planinsko društvo Mežica.

Koželjeva pot je potrebna skoraj celotne obnove s krajšimi presledki. Na novo bo treba obnoviti približno 2,5 kilometra poti. »To pomeni, da bo treba izdelati šest mostov preko grap in potokov, odstraniti podrto drevje, sanirati skoraj zamašen pretok reke Kamniške Bistrice v soteski Mali Predoselj in še mnogo več,« so opisali.

Simbolično so rezultate glasovanja razglasili v sklopu dogodka dan slovenskih planincev, ki ga je PZS danes pripravil v Črni na Koroškem. Ta regija je bila lani med najbolj prizadetimi v Sloveniji.

Na današnjem druženju so potekali vodeni planinski in turnokolesarski izleti, plezanje ferat in športno plezanje ter predstavitev gorskega reševanja. Zgodaj popoldne se je odvil tudi sprevod praporščakov, so navedli v PZS.