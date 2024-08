Pitr, mesto belih noči

V nadaljevanju preberite:

Pitr, kot mu ljubkovalno pravijo Rusi, po dobrih tristo letih od dogodka na Zajčjem otoku, kjer je Peter Veliki začel gradnjo Petropavlovske trdnjave, je danes šestmilijonsko mesto, največje na šestdesetih stopinjah severne planetarne širine, kjer lahko turisti občudujejo številne arhitekturne mojstrovine. Poseben pečat je Sankt Peterburgu vtisnila carica Katarina Velika, čistokrvna Nemka iz takrat pruskega, danes poljskega Ščečina.

Zakoličila je temelje imperija in ga potisnila do Črnega morja, izvedla je številne reforme in ustvarila slovito galerijo Ermitaž, ki jo lahko mirno postavimo ob bok Louvru ali drugim največjim muzejem sveta. Vdihnila je dušo slovanskemu imperiju, pa čeprav je bila le ruska snaha, a pomembnejša od Petra Velikega.