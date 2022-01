Po šoli in službi naravnost na najbližji sneg

Do Celjske koče na 652 metrih nadmorske višine so ob koncu tedna že desetletja skoraj procesije. Priljubljena poletna izletniška točka pa je pozimi pribežališče smučarjev, ki ob koncu tedna ali popoldne po službi in šoli skočijo na hitro rekreacijo na smučišče pod 834 metrov visokim Tolstim vrhom. Trenutno sta odprta ena smučarska proga in otroški poligon z vlečnim trakom. Za dodatno snežno zabavo so v Celju poskrbeli s tekaško progo v mestnem parku. Na smučeh lahko tečete tudi v Velenju na Visti.

Na cesto, ki vodi proti Celjski koči, boste zavili s ceste, ki vodi proti Laškemu. Smučišče je kratko in sladko. Čeprav je za najboljše smučarje in tiste, ki so vajeni večkilometrskih prog, morda prekratko, so na njem smučali tudi najboljši. Med njimi, denimo, vrhunski smučar Celjan Martin Čater. V občinski družbi ZPO Celje, ki smučišče upravlja, ugotavljajo, da je največ smučarjev na Celjski koči iz bližnje okolice, ob koncu tedna pa pridejo tudi iz drugih slovenskih krajev. Prav dejstvo, da je smučišče od središča mesta oddaljeno le nekaj minut vožnje, je njegova največja prednost.

Na Celjski koči imajo okoli 30 centimetrov umetnega snega. FOTO: ZPO

Sezono začnejo sredi decembra in v povprečju traja do konca februarja, razlaga Alja Stanonik iz ZPO: »Smučarska sezona je zelo odvisna od vremenskih razmer, saj je smučišče na nižji nadmorski višini.« Lansko sezono jih je najbolj prizadela epidemija, je še odgovorila Stanonikova: »Lanske in letošnje sezone ne moremo primerjati, saj je bil v veljavi tudi ukrep o prepovedi obratovanja. Letošnja je tako bistveno boljša. Vsekakor si želimo, da bi smučanje na Celjski koči ostalo stalnica tudi v prihodnje, kajti zadnja leta zaradi vremenskih razmer in nizke nadmorske višine vse teže zagotavljamo izvajanje dejavnosti kljub umetnemu zasneževanju.«

Šola v naravi

Čeprav smučišče lani ni obratovalo, je, ko je zapadel sneg, precej družin dneve preživljalo na snegu nad mestom. Namesto vlečnice so pač morali sami s smučmi navkreber, več je bilo sankanja. Trenutno imajo do 30 centimetrov umetnega snega, od treh smučarskih prog je odprta ena ter otroški poligon s sankališčem. Po navedbah Stanonikove je na smučišču vsak dan okoli 200 smučarjev in je »kljub vsem preprekam in ukrepom dobro obiskano«.

V celjskem mestnem parku so ta mesec uredili tekaško progo. FOTO: ZPO

Na Celjski koči delujeta tudi dve smučarski šoli, ki organizirata tečaje smučanja za vse starostne skupine, tako individualno kot skupinsko. Tam je tudi hotel, zato je lokacija zanimiva za zimske šole v naravi, razlaga Stanonikova: »Letos smo izvedli že dve zimovanji šole v naravi, trenutno gostimo tretjo, do konca sezone pa imamo predvidene še štiri.« Celodnevna smučarska vozovnica za odrasle na Celjski koči stane 16 evrov, za otroke devet, dveurna nočna smuka za odrasle stane osem evrov in za otroke štiri. Možne so še druge kombinacije, prav tako so popusti za dijake, študente in seniorje.

Na tekaške smuči!

Mestna občina Celje je pred desetimi dnevi odprla še tekaško progo v mestnem parku. Približno 400 metrov dolgo progo so uredili v njegovem zahodnem delu, uporaba je brezplačna. Upravlja jo ZPO, na izposojo je na voljo nekaj brezplačnih kompletov opreme za tek na smučeh. »Ker gre za rekreativno prizorišče v naravnem okolju in ne organizirano vadbo, izpolnjevanje pogoja PCT za uporabo tekaške proge ni obvezno, ga je pa treba spoštovati za izposojo tekaške opreme v prostorih teniškega kluba,« so že ob odprtju proge sporočili z mestne občine Celje.

Na velenjski Visti so ta mesec tekaško progo še podaljšali. FOTO: MOV

Odziv meščanov na pridobitev v parku je precejšen, je dejala Stanonikova. »Obisk tekaške proge je presegel naša pričakovanja. Verjamemo, da je k temu pripomoglo dejstvo, da gre za novost v Celju, kot tudi to, da je proga urejena v čudovitem okolju mestnega parka.« Odločitve, ali bodo progo uredili tudi prihodnje leto, še niso sprejeli, je pa Stanonikova povedala, da si glede na pozitivne odzive in veliko število uporabnikov tega vsekakor želijo. Za najmlajše so uredili sankališče v bližini igral v mestnem parku: »Tako pri ureditvi tekaške proge kot pri ureditvi sankališča smo bili odvisni predvsem od zmožnosti priprave zadostnih količin umetnega snega, na kar vplivajo različni dejavniki.«

Tekaško progo so uredili tudi v Velenju na Visti. Skupno je na voljo 560 metrov proge, odprli pa so tudi sankališče za prve smučarske zavoje najmlajših. Proga je ograjena, vstop je možen pri Beli dvorani. Vse je osvetljeno, mini smučišče in sankališče pa sta zaradi večje varnosti ločeni z naletno mrežo. Za šest evrov si je mogoče izposoditi še tekaško opremo, proga pa je odprta od 8. do 20. ure.