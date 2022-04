Počitnice 2022: vse to morate vedeti

Z letalom ali avtomobilom? Morda celo z vlakom ali križarko? Ne glede na to, kako si predstavljate idealni odklop, se nanj pripravite pravočasno, da bo vse potekalo po vašem sanjskem scenariju.

Da bi vam nekoliko olajšali organizacijo, smo za vas pripravili predpočitniško časovnico.

Izbira destinacije in rezervacija

2–3 mesece pred odhodom

Vas mika poležavanje ob morju, neokrnjenost gora ali vrvež velikih mest? Načrtovanje počitnic se seveda začne pri izbiri destinacije, ki jo navadno prilagodimo željam vseh sopotnikov. Pomemben dejavnik pri odločitvi sta tudi proračun in ne nazadnje oddaljenost.

Lahko se prepustite trenutnemu navdihu in cenam posameznih aranžmajev ter transferjev. Če bi radi izbrali bolj racionalno in preudarno, si vzemite več časa za raziskovanje. V ta namen so vam lahko v pomoč številni forumi in potopisni blogi.

Namig: Če boste potovali z letalom, lahko vozovnico kupite že kakšen mesec prej in si tako zagotovite nižjo ceno potovanja.

FOTO: Depositphotos

Finance in dokumentacija

Ko boste opravili s prvo točko in izbrali destinacijo, sledi še nekaj ključnih korakov, ki vam bodo zagotovili večjo brezskrbnost – brez birokratskih in finančnih zapletov. Kaj vse morate urediti in kdaj?

1–2 meseca pred odhodom

Uredite si vizum: Preverite, ali ob vstopu v državo potrebujete veljaven vizum. Seznam držav je objavljen na strani Ministrstva za zunanje zadeve. Vizume uredite na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu tuje države, ki je pristojen za izdajanje vizumov slovenskim državljanom.

Preverite veljavnost dokumentov: Prepričajte se, kdaj vam poteče veljavnost vseh ključnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje). Če boste v tujini najeli avtomobil, preverite, ali zahtevajo mednarodno vozniško dovoljenje.

Poskrbite za finance: Preverite, ali lahko v tujini plačujete s kartico in kako je z dvigom gotovine na bankomatih. Zavarujte se tako, da na pot vzamete dve plačilni kartici, saj boste imeli ob morebitni izgubi, kraji ali zlorabi ene kartice na voljo še drugo.

Uredite si turistično zavarovanje: Na vsakem potovanju v tujino vas lahko preseneti vrsta nepredvidljivih dogodkov. Zato si s pravim zavarovanjem zagotovite, da boste potovali varno, brezskrbno in brez dodatnih stroškov.

Katero turistično zavarovanje izbrati? S turističnim zavarovanjem pri Zavarovalnici Triglav vam v primeru nezgode, kraje ali bolezni ne bo treba raziskovati in iskati pomoči v neznanem okolju. Njihov 24-urni asistenčni center vas bo usmeril na pravo mesto in poskrbel za hitro in učinkovito pomoč. Prav tako vam asistenčni center stoji ob strani, če izgubite prtljago ali osebne dokumente, rešujete zagate zaradi zamude letov, predčasnega vračanja domov ipd., v primeru poškodovanja tretje osebe ali stvari pa imate vključeno tudi zavarovanje odgovornosti. Zavarovanje začne veljati šele naslednji dan po sklenitvi, zato ga sklenite najpozneje na dan pred potovanjem. Preprosto ga lahko sklenete po SPLETU pri zastopniku ali pa v poslovalnicah Zavarovalnice Triglav. Izbirate lahko med tremi različnimi paketi, A, B in C, ki se razlikujejo po zavarovalnih kritjih, ki jih vključujejo. Poleg tega lahko določite tudi trajanje zavarovanja. Ob sklenitvi letnega zavarovanja z večkratnimi potovanji v tujino, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni, vam v Zavarovalnici Triglav omogočajo 30 % popusta. Vsem, ki že imate sklenjeno ali boste do 30. 4. 2022 sklenili oziroma obnovili letno zavarovanje turističnih potovanj (za večkratna posamezna potovanja v tujino, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni), bodo do datuma obnove zavarovanja zagotovili kar za 100.000 EUR višje kritje pri zavarovanju odgovornosti.

Na vsakem potovanju v tujino vas lahko preseneti vrsta nepredvidljivih dogodkov. Zato si s pravim zavarovanjem zagotovite, da boste potovali varno, brezskrbno in brez dodatnih stroškov. FOTO: Depositphotos

Na pot le z vzdrževanim avtomobilom

1 mesec pred odhodom

Če boste potovali z avtomobilom, pred odhodom preverite njegovo tehnično stanje oziroma opravite hiter servis.

Dobro preverite pot in izračunajte stroške poti. Poleg tega predlagamo, da si uredite tudi avtomobilsko asistenco.

Še zadnje priprave pred odhodom

1 teden pred odhodom

Čas je za zadnje priprave. Sestavite si seznam prtljage in ne pozabite na potovalno lekarno. Naredite si kopijo osebnih dokumentov in bančnih kartic ter pravočasno naročite tujo valuto, predvsem če potrebujete večji znesek.

Še niste uredili turističnega zavarovanja? Uredite ga lahko še en dan pred odhodom.

FOTO: Depositphotos

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav