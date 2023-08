Poletje v Kranju: Alpski mik. Mestni šik.

Kranj ima alpski mik v naravi in mestni šik na ulicah. Tu se spogledujejo mesto in narava, mogočni dvatisočaki in kanjon reke Kokre, ki žubori tik pod zgodovinskim jedrom. Domačini in obiskovalci uživajo na prostem v festivalskem času Prešernega poletja. V Rovih pod starim Kranjem domuje Info center SOS Proteus za zaščito in ohranjanje človeške ribice.

Mesto na skali, ki ga objemata dve reki, ima 6000-letno zgodovino. Skrb za naravo in kulturno dediščino je tako močna kot kranjska trma. Destinacija Kranj je tudi ponosna nosilka platinastega znaka Zelene sheme slovenskega turizma in naziva evropska destinacija odličnosti 2023.

Kranj pod zemljo

V Info centru SOS Proteus se raziskovalci Jamskega laboratorija Tular trudijo za ozaveščanje o ogroženosti človeške ribice in pomenu ohranjanja podzemnih virov pitne vode. Kar mesto skriva, podzemlje odkriva. Digitalni potep po Rovih pod starim Kranjem je pravi časovni stroj, ki se ustavi 15-krat v 6000 letih zgodovine tega območja.

Info center SOS Proteus FOTO: Ales Komovec

Digitalni potep Mesto skriva, rovi odkrivajo FOTO: Jošt Gantar

Kranj s kulturo

Prešerno poletje (junij–september) v Kranju je barvita paleta poletnih doživetij, ki jo ustvarjajo vsakodnevni koncerti in dogodki na prostem. Koncerti s pravim mestnim šikom so v Letnem gledališču Khislstein. Utrip in barve mesta razigravajo raznovrstni dogodki številnih organizatorjev:

- Poletni petki na Pungertu (4. 8.–11. 8.)

- Jazz Kamp Kranj (17. 8.–27. 8.)

- Torkov kulturni vdih (1. 8.–29. 8.)

- Glasbeni večeri pod grajsko lipo (2. 8.–30. 8.)

- Kranj Foto Fest (23. 8.–23. 9.)

- L’Etape Slovenia by Tour de France (2. 9.–3. 9.)

- Pianopolis, festival za mesto in klavir (7. 9.–10. 9.) …

FOTO: Mankica Kranjec

Kranj z razgledi

Iz zvonika cerkve sv. Kancijana, 40 metrov nad starim mestnim jedrom, se odpira veličasten razgled. Mestni šik se razkriva na rednih vodenih ogledih mesta na skali, v muzejih in galerijah. Usodna tura Cifra-mož ob igri nasprotij osvetljuje različne obraze Franceta Prešerna. Kabinet Janeza Puharja je prostor optičnih iluzij in inovacij.

Zvonik cerkve FOTO: Jošt Gantar

Usodna tura cifra mož FOTO: Jošt Gantar

Kranj na krožniku

Vsak poletni petek na Glavnem trgu zaživi kulinarična tržnica gostincev in jedi iz vse Slovenije Kr'petek je! V mestu gostuje Odprta kuhna (26. 8.). Najboljši kranjski kuharski mojstri pogrinjajo mizo za 100 ljudi – Kranjska dolga miza (7. 9.). Zeleni kulinarični dogodek v ospredje postavi lokalnost in trajnost. V Kranju diši po znameniti kranjski klobasi in številnih drugih specialitetah izpod rok lokalnih kuharskih mojstrov.

FOTO: Mankica Kranjec

Kranj v naravi

Potepanje po kranjskem podeželju osvežuje s pravim alpskim mikom. Iz Kranja vodi šest slikovitih kolesarskih poti do bližnjih mest. Kranjska kolesarska roža pelje vse od Ljubljane, Kamnika, Škofje Loke, Bleda ter Tržiča in Jezerskega. Hišna hriba Jošt in Šmarjetna gora sta le korak iz mesta. Bobovška jezera ter bregovi rek Save in Kokre so pravi kraj za poletno osvežitev. Tu so še pisane pohodniške poti z razgledi na Alpe – le korak iz Kranja.

Bobovška jezera FOTO: Jošt Gantar

Sv. Jošt nad Kranjem FOTO: Dragan Gavranovic

Vabljeni na poletni oddih in kulturni navdih v objemu Alp.

Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj