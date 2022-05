Pred nami je dolgo, vroče in drago poletje

V nadaljevanju preberite:

Hrepenenje po potovanjih, prepleteno s pričakovanjem novega vala pandemije in inflacije ter z zaskrbljenostjo zaradi vojne v Ukrajini, je pripeljalo do eksplozije povpraševanja, kot razmere opisujejo v turističnih agencijah. Temu pa je s ponudbo težko slediti prav zaradi ene od posledic zaprtij zaradi covida-19: pomanjkanjem kadra v gostinstvu in turizmu.

V agencijah, kjer so pakete zakupili vnaprej, večjih sprememb cen še ni, razen prilagoditev zaradi podražitve naftnih derivatov, jih pa z gotovostjo pričakujejo v poletnih mesecih, prav tako ponudniki letalskih prevozov. Dražijo se že in se še bodo nastanitve, tudi v kampih, toda za zdaj se zdi, da to ljudi ne odvrača od velike želje po dopustovanju.